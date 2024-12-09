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Проекты победителей «Инженер года» реализуются на предприятиях — Минпромторг РТ
Проекты победителей Республиканского конкурса «Инженер года» реализуются на предприятиях. Об этом рассказал замглавы Минпромторга РТ Родион Карпов на очном этапе V конкурса.
«Все работы, которые представлены на конкурсе, находятся на особом контроле. На основе их люди защищают диссертации кандидатские, докторские. Что немаловажно, эти проекты реализуются на конкретных предприятиях», – сказал Карпов.
В качестве примера он привел победителя в номинации «Химия, нефтехимия и биотехнологии» Рената Ахмадуллина, который сделал линейку по малотоннажной химии, которую внедрили на производствах. Кроме того, Руслан Сулейманов на заводе Pozis организовал линейку низкотемпературных медицинских морозильников, которые применяются в фармацевтике.
Конкурс дает возможность карьерного роста, кто-то за пару лет дорос до руководящих должностей, сообщил замглавы Минпромторга РТ.
«Конкурс очень важный, очень нужный. Думаю, в следующем году мы пробьем психологическую отметку в 500 человек, а может и в 600», – добавил Карпов.
Сегодня стартовал двухдневный очный этап V республиканского конкурса «Инженер года», который проводится при поддержке Раиса РТ Рустама Минниханова. Завтра назовут имена 36 победителей в 12 номинациях. Три года подряд победители получают возможность стажироваться передовом инновационном центре «Сколково» в Москве.
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