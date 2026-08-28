Проекты «Казаньоргсинтеза» победили на нефтегазохимическом форуме Татарстана

Проекты казанского предприятия СИБУРа признаны лучшими на Татарстанском нефтегазохимическом форуме. В конкурсе на лучший проект или техническое решение в отрасли победили две инициативы, реализованные на производственных площадках предприятия.

Один из отмеченных проектов – техническое перевооружение системы рекуперации факельных газов. Внедренная криогенная технология позволяет извлекать из технологических газов этилен, азот и тяжелые углеводороды и возвращать их в производственный цикл. Эффективность извлечения этилена превышает 90%, чистота возвращаемого азота достигает 98%. При этом установка не требует дополнительных энергозатрат, отличается компактностью и высокой надежностью.

Техническое перевооружение провели в первом квартале 2026 года. Реализация проекта позволяет существенно сократить потери этилена, бутена и изопентана, а также возвращать в производственный цикл до 43 млн нм³ азота в год. Кроме того, решение обеспечивает сокращение выбросов парниковых газов CO₂. Инвестиции в проект составили 1,8 млрд рублей.

Еще одним победителем стал проект реконструкции установки синтеза изопропилбензола (ИПБ) – первого полупродукта в цепочке производства поликарбоната. «Казаньоргсинтез» является единственным производителем поликарбоната в России. В рамках реконструкции на предприятии внедрили технологию с использованием твердого цеолитного катализатора. Она позволила повысить глубину переработки сырья, сократить воздействие на окружающую среду, уменьшить образование сточных вод и отходов, а также снизить объем нецелевого продукта в виде отработанного катализатора.

После реконструкции потребление энергоресурсов – воды, пара и электроэнергии – снизилось на 68%, выбросы в атмосферу – на 20%. В декабре 2025 года проект зарегистрировали в российском реестре углеродных единиц «Контур». За 10-летний зачетный период его реализация позволит сократить выбросы CO₂ более чем на 334,7 тыс. тонн.

«Признание проектов «Казаньоргсинтеза» на отраслевом конкурсе – это подтверждение того, что системная работа по повышению экологичности и ресурсоэффективности производства находит отклик у профессионального сообщества. Внедрение передовых технологических решений позволяет не только снижать нагрузку на окружающую среду, но и создавать проекты с измеримым экономическим и климатическим эффектом, которые могут быть тиражированы на другие предприятия отрасли», – отметил исполнительный директор компании «ЭРИС» (производитель газоаналитического оборудования для промышленной безопасности, технологических и экологических газоанализаторов) Алексей Нифонтов.