Проекты из Татарстана вышли в финал Международной премии #МыВместе

В России 5 ноября 2021 года завершается народное голосование за лучшие проекты Международной премии #МыВместе. Победители получат грантовую поддержку от государства. Об этом сообщает пресс-служба Минмолодежи РТ.

«В финал Международной премии от Республики Татарстан вышли 4 проекта», - сообщили в министерстве.

Один из победивших проектов «КниGo» направлен на обмен книгами, другой финалист – платформа «DonorSearch» мотивирует людей становиться донорами крови. Еще один финалист разработал пособие для подростков, в котором есть ответы на разные вопросы: от питания и подсчета калорий до физической активности и полноценного сна. Наконец, проект «Чистые игры» позволяет участникам внести вклад в охрану окружающей среды и изучить основы раздельного сбора мусора.

Народное голосование позволяет выявить предпочтения аудитории и поддержать участников, что крайне важно для них. Этот этап помогает не только повлиять на итоговый результат, но и рассказать о проектах в регионах, которые действительно помогают сделать жизнь людей лучше. Ведь каждый проект делают люди, которые не ищут наград, а делают добрые дела каждый день.

Премия #МыВместе проводится по поручению Президента России Владимира Путина в рамках федерального проекта «Социальная активность» национального проекта «Образование». Ее цель — поддержка инициатив по помощи людям и улучшению качества жизни. Она была запущена 18 мая в продолжение общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе, которая стартовала в марте 2020 года. Победителей объявят 5 декабря на международном форуме #МыВместе, награды по традиции вручит глава государства.