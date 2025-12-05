Проекты из Татарстана получили ряд наград на международном конкурсе событийного туризма

Проекты из Республики Татарстан завоевали награды на XIV Международной премии в сфере событийного туризма Russian Event Awards. Финал престижного конкурса и торжественная церемония награждения прошли в конце ноября в Нижнем Новгороде, сообщили «Татар-информу» в пресс-службе Госкомитета РТ по туризму.

«Событийные мероприятия выступают катализатором развития туристической отрасли. Они создают дополнительные поводы для посещения региона, продлевают сезонность. Важно увеличивать количество и разнообразие таких проектов. Это позволит равномерно развивать туризм во всех районах республики и устойчиво привлекать гостей в течение всего года», – прокомментировал для агентства председатель Госкомитета Сергей Иванов.

Всего на соискание премии в этом году было подано 473 заявки из 63 регионов России, Белоруссии и Южной Осетии. В финал вышли 370 проектов, среди которых были и работы из Татарстана.

Республиканские проекты заняли призовые места в номинациях «Лучшее деловое событие», «Лучшее событие в области патриотического туризма», «Лучшее туристическое событие в области культуры и искусства (малые города)», «Лучший парк – центр туризма города» и другие.

Премия Russian Event Awards в 2025 году проводится в память о своем основателе Геннадии Шаталове. Она является главной профессиональной наградой в индустрии событийного туризма, отмечающей лучшие практики и проекты, привлекающие туристов в регионы.