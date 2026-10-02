Проекты из Татарстана получили гранты на конкурсе молодежных инициатив ПФО

Фото: пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ

Итоги трех конкурсов молодежных инициатив Приволжского федерального округа подвели в Самарской области. Победителями окружного грантового конкурса стали два представителя Татарстана – Яна Талипова с проектом «Маме важно отдыхать» и Даниил Чугреев с инициативой в номинации «Культурное многообразие регионов Приволжья», сообщает пресс-служба Министерства по делам молодежи РТ.

Финал прошел в Молодежном центре «Лесная сказка» и объединил 122 участника из регионов ПФО. В течение двух дней конкурсанты дорабатывали свои проекты вместе с экспертами, участвовали в образовательных и культурных мероприятиях, а затем представляли инициативы конкурсным комиссиям. Поддержка молодежных проектов соответствует задачам национального проекта «Молодежь и дети».

Министр по делам молодежи Татарстана Азат Кадыров отметил, что окружные конкурсы позволяют молодым людям заявить о своих идеях на уровне всего округа и получить средства на их воплощение. По его словам, победы Яны Талиповой и Даниила Чугреева показывают, что инициативы татарстанской молодежи востребованы и за пределами республики.

Проект Яны Талиповой «Маме важно отдыхать» рассчитан на женщин, которые недавно стали мамами. Он предполагает организацию теплых встреч, где участницы смогут общаться, проводить время вместе и отдыхать.

Даниил Чугреев победил в номинации «Культурное многообразие регионов Приволжья». В этой же номинации отметили участников из Кировской и Саратовской областей, а также Удмуртии. В направлении «Традиционные ценности» победителями стали представители Нижегородской, Пензенской и Самарской областей.

Всего в финал Конкурса грантов ПФО прошли 73 проекта в трех номинациях: «Культурное многообразие регионов и единство народов Приволжья», «Традиционные ценности» и «Туристический потенциал регионов Приволжья». Финансовую поддержку получили 24 инициативы. На их реализацию победителям выделят от 200 тыс. до 500 тыс. рублей.

В рамках финальных мероприятий также подвели итоги медиаконкурса «Молодежные медиа ПФО». Четырнадцать участников получили по 200 тыс. рублей на реализацию окружных медиапроектов.

Конкурс грантов ПФО организовали по инициативе аппарата полномочного представителя президента России в Приволжском федеральном округе при поддержке правительства Самарской области. Оператором выступил Фонд содействия развитию институтов гражданского общества в ПФО.