Проекты из Казани стали лауреатами всероссийской премии коммерческой недвижимости

Три проекта из Казани стали лауреатами всероссийской премии в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards. Еще один объект вошел в число финалистов конкурса, который охватил все регионы страны, за исключением Москвы и Московской области.

Открывшийся в 2020 году центр Urban признан лучшим среди бизнес-центров класса А в категории «Офисная недвижимость». А заработавший в том же году ТЦ KazanMall стал победителем в категории «Торговая недвижимость» среди торговых центров средних размеров.

Кроме того, главная награда в категории «Гостиничная недвижимость» досталась четырехзвездочной гостинице NEO Kazan Palace by Tasigo, которая начала принимать постояльцев уже в 2021 году.

Помимо этого, открывшийся в 2007 году ТЦ «Парк-Хаус» прошел в финал по направлению «Редевелопмент в торговой недвижимости».

Таким образом, столица Татарстана впервые заняла практически все лидирующие позиции во всех категориях престижного конкурса в области коммерческой недвижимости CRE Federal Awards. На это обратила внимание главный архитектор Казани Ильсияр Тухватуллина, сообщает портал kzn.ru.

«Все объекты-победители разрабатывались при [прежнем главном архитекторе] Татьяне Прокофьевой, при поддержке руководства города. Подобная высокая оценка профессиональным сообществом говорит о том, что курс, взятый [мэром Казани] Ильсуром Метшиным, верный и приносит свои результаты», — добавила она.