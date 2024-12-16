Проекты двух школ и детсада в Татарстане послужат образцом для строительства в России

Школа на улице Родины в Казани

Фото: мэрия Казани

Проекты трех объектов, построенных в Татарстане в 2024 году, пополнили перечень типовой проектной документации. В дальнейшем их будут использовать при возведении похожих зданий в России. Об этом сообщает Госэкспертиза РТ.

Речь идет о проектах общеобразовательной школы на 1224 места по улице Родины в Казани, школы на 1501 место в Усадах Лаишевского района и детского сада на 220 мест в казанском 59-м квартале.

В сообщении уточняется, что документация признается типовой по решению Минстроя России. Для этого проект должен быть составлен с учетом лучших практик, актуальных технических решений, эффективных по функциональным, техническим и экономическим показателям.

«Такая проектная документация может быть применена повторно при создании аналогичных объектов, что позволяет сократить сроки проектирования и затраты на разработку проектов», — объяснили в пресс-службе.

На сегодня от Татарстана в перечень включены 29 таких позиций — они размещены в онлайн-сервисе «Витрина проектов» от Главгосэкспертизы России.

Школа на улице Родины построена в рамках национального проекта «Образование».