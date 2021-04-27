Проекты двух челнинских общежитий и учебного корпуса подготовят в мае

Проекты строительства двух студенческих общежитий и учебного корпуса для Набережночелнинского института КФУ будут готовы к середине мая. Об этом речь шла на совещании в Министерстве образования и науки РФ. Как сообщили в институте, строительство объектов планируется в рамках создания в Автограде Технического университета.

О необходимости мощного учебного заведения впервые заговорили в преддверие 50-летнего юбилея КАМАЗа. Путем создания вуза в городе планируется решить проблему дефицита высококвалифицированных специалистов в области машиностроения и робототехники. Позже было озвучено, что Технический университет появится путем трансформации в него Набережночелнинского института КФУ. Сейчас в рамках подготовки идет укрепление материально-технической базы института.

В частности, будут построены два общежития и учебный корпус. Предполагается, что каждое из новых общежитий сможет принять по 541 человека, в них будут созданы все удобства для проживания загородных студентов. В новом учебном корпусе площадью 24 тыс. квадратных метров, рассчитанном на посещение более одной тысячи человек, расположится кафедра автоматизации и роботизации производства.