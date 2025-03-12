Проектные группы ПИШ КАИ представят девять разработок для Казанского авиационного завода

Фото: КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал АО «Туполев»

В передовой инженерной школе «Комплексная авиационная инженерия» открыли гибридный формат обучения для студентов на площадке авиапредприятия с действующим Ту-214.

Порядка 30 студентов смешанных групп получили возможность проводить регулярные практикумы по конструкторско-технологической проектной деятельности в реальных производственных условиях на КАЗ им. Горбунова – филиале АО «Туполев». Наставниками команд стали ведущие специалисты предприятия и преподаватели КНИТУ-КАИ.

Завод, выступающий индустриальным партнером ПИШ КАИ, поддержал инициативу вуза по созданию образовательного пространства на своей территории. В декабре 2024 года предприятие безвозмездно передало площадку на базе самолета Ту-214 для проведения научно-технической и образовательной деятельности по программам высшего и дополнительного образования.

Фото: КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал АО «Туполев»

На презентации нового формата проектной деятельности, в которой приняли участие руководители и ведущие специалисты предприятия, а также представители КНИТУ-КАИ, студенты ПИШ и проекта «Крылья Ростеха», директор Конструкторско-технологического центра КАЗ им. С. П. Горбунова – филиала АО «Туполев» Александр Ромадановский отметил, что ждет от студентов смелости, инициативы и нестандартных инновационных решений.

«Это уникальная возможность для студентов, нацеленных на развитие карьеры в авиастроении, изнутри познакомиться с современным авиационным производством и на реальных задачах прокачать свои навыки», – подчеркнул он.

«Новизна данного формата заключается в совмещении в одной группе студентов, обучающихся по различным программа и проектам. Так, на первом этапе команды будут формироваться из студентов Передовой инженерной школы и обучающихся КНИТУ-КАИ по программе «Крылья Ростеха». В дальнейшем, по мере развития проекта, команды будут комплектоваться в том числе студентами экономических, материаловедческих и других направлений подготовки вуза», – уточнил руководитель проекта от университета – начальник центра передовых образовательных практик ПИШ КАИ Александр Наумов.

В рамках презентации первой очереди проекта были определены 9 тематик для проектной деятельности студентов в интересах Казанского авиазавода. Взаимодействие студентов с наставниками от индустрии планируется в еженедельном формате. Подведение итогов проекта с представлением результатов работы смешанных команд предполагается в июне-июле 2025 года.

Фото: КАЗ им. С.П. Горбунова - филиал АО «Туполев»

Напомним, ПИШ «Комплексная авиационная инженерия» начала работу в 2024 году. Ее базовыми направлениями определены композитные, аддитивные, сквозные цифровые технологии и микроэлектроника. Уникальность ПИШ КАИ заключается в подготовке системного инженера – лидера проектов в авиастроении; в формировании продуктовых команд поликомпетентностных специалистов – в рамках реализации НИОКТР в сотрудничестве с индустриальными партнерами. Главные цели – повышение производительности серийного выпуска агрегатов летательных аппаратов не менее чем на 60%; внедрение в производство композитных, аддитивных и гибридных современных материалов; разработка 15 суверенных технологий и продуктов; обеспечение 25% потребностей авиационной отрасли в инженерных кадрах и лидерах проектов к 2030 году.