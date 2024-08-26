Проектируя будущее: Татарстан — один из лидеров в выполнении национальных проектов

За 2019-2023 годы на реализацию национальных проектов в Татарстане было направлено более 180 млрд рублей

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Проекты для страны, проекты для республики

В последнее время важнейшими инструментами развития нашей страны стали национальные проекты. Они направлены на обеспечение прорывного научно-технологического и социально-экономического развития России, повышение уровня жизни, создание условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта человека. И это не фигура речи - сегодня выполнение нацпроектов реально улучшает жизнь каждого из нас.

Татарстан – республика достижений и здесь в полной мере реализуются мероприятия в рамках национальных проектов и программ, направленных на повышение качества жизни граждан.

За 2019–2023 годы на реализацию национальных проектов в Татарстане было направлено более 180 млрд рублей. В этом году в республике на национальные проекты будет направлено 45,3 млрд рублей. Для нашей республики — это очень большие цифры.

Благодаря этому построено и реконструировано почти 1,5 тысячи социально-значимых объектов. Это объекты здравоохранения, ФАПы, поликлиники, больницы и амбулаторные учреждения, общеобразовательные школы и детские сады, спортивные объекты, объекты культуры, общественные пространства, парки и скверы.

Благодаря нацпроектам построено и реконструировано почти 1,5 тысячи социально-значимых объектов Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Серебро по нацпроектам

Сегодня Татарстан занимает второе место в рейтинге регионов России по уровню достижения национальных проектов, пропустив вперед только Москву. Рейтинг опубликовал департамент проектной деятельности Правительства России.

При этом Татарстан обеспечивает полное освоение бюджетных средств на реализацию национальных проектов, что, безусловно, сказывается на высоком месте в общенациональном рейтинге. Такая же высокая исполнительская бюджетная дисциплина фиксируется в республике и по республиканским государственным программам.

За время реализации нацпроекта «Безопасные качественные дороги» выполнены работы на трассах протяженностью более 1,6 тыс. км Фото: © Султан Исхаков / «Татар-информ»

Безопасные и качественные дороги

Возьмем, для примера, такой национальный проект, как «Безопасные качественные дороги». За время реализации этого национального проекта выполнены работы на трассах регионального и местного значения протяженностью более 1,6 тыс. км, ежегодно ремонтируется более 500 км дорожного полотна.

В целом, дорожное строительство в Татарстане масштабное. Продолжается реконструкция трассы М-7, включая строительство обходов Нижнекамска и Набережных Челнов, реконструкция дороги от Набережных Челнов до границы с Башкортостаном с расширением ее до 4-х полос.

В рамках государственно-частного партнерства ведется строительство дороги Алексеевское – Альметьевск, которая свяжет Казанскую и Альметьевскую агломерации.

При поддержке Президента России Владимира Путина и Правительства страны открыто движение по новому участку автомагистрали М-12 от Москвы до Казани. Время в пути до Москвы сократилось вдвое.

Республика активно участвует в реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства» Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Татарстан туристический

Или возьмем направление, связанное с развитием туристической отрасли. Мы активно участвуем в реализации мероприятий национального проекта «Туризм и индустрия гостеприимства», развиваем туристическую инфраструктуру и для жителей республики, и для тех, кто приезжает к нам в гости.

Наша история и культура, наша природа – не менее ценные богатства. Татарстан – самобытный регион, один из самых привлекательных в России туристических центров. За последние 5 лет туристический поток в республику вырос на 17%. В 2019 году Татарстан посетили 3,6 млн туристов, по итогам 2023 года – 4,2 млн человек.

Такие же высокие показатели можно наблюдать и по другим национальным проектам, реализуемым в республике.

В Татарстане третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья – более 3 млн кв. м. Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Новые цели нового национального проекта

Успехи Татарстана в реализации национальных проектов были признаны на самом высоком уровне. В 2020 году Рустам Минниханов указом президента России Владимира Путина был назначен председателем комиссии Государственного Совета Российской Федерации по направлению «Строительство, жилищно-коммунальное хозяйство, городская среда».

Эта комиссия курировала все связанные с этим направлением национальные проекты. За время работы Рустама Минниханова на посту председателя комиссии в строительном секторе был достигнут рекордный ввод жилья, который с 2019-го к 2023 году увеличился в 1,5 раза – с 80,3 до 110 млн кв. метров.

В самом Татарстане третий год подряд вводятся рекордные объемы жилья – более 3 млн кв. м. В 2023 году жилищные условия улучшили 119,5 тысяч семей. В этом году показатель будет еще выше.

Неудивительно, что недавно Рустама Минниханова назначили курировать новый национальный проект «Инфраструктура для жизни». В пользу этого назначения сыграли и передовые позиции Татарстана в России по созданию комфортной и безопасной среды для жизни.

Новый нацпроект объединяет и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества Фото: © Салават Камалетдинов / «Татар-информ»

Татарстан – в авангарде комплексного развития территорий

Новый нацпроект объединяет и синхронизирует все виды работ по созданию инфраструктуры нового качества.

Проект включает в себя комплексное развитие населенных пунктов, мероприятия по жилищному и дорожному строительству, по формированию более комфортных условий для проживания граждан, для модернизации жилищно-коммунального хозяйства, обеспечение современным общественным транспортом и так далее.

Татарстан уже шагает в российском авангарде по теме комплексного развития территорий с созданием комфортной и безопасной среды для проживания. Наработки республики здесь проверены практикой.

Есть удачные примеры частно-государственного партнерства с крупными землевладельцами и застройщиками республики. Есть и инновационные решения. Например, создание в Татарстане в 2022 году Института пространственного планирования с целью проработки вариантов развития агломераций. Учреждение задает тренды в развитии территории и создании современного городского пространства.

Цифровизация систем управления городами, одинаковый уровень комфорта городской среды на территории агломераций, вовлечение в состав крупных городов спутников, обеспечение связности территорий городской агломерации, комплексный подход к социально-экономическому развитию территорий и прочее. Все это уже работает в республике. Теперь стоит задача масштабировать эти практики на всю страну