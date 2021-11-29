Проектировщики в Челнах подготовили схемы благоустройства дворов на 2022 год

В 2022 году в Набережных Челнах планируется благоустроить 81 дворовую территорию по президентской программе «Наш двор». В этом году было отремонтировано 88 дворов. Об этом на аппаратном совещании в мэрии рассказал первый заместитель руководителя исполкома Илья Зуев.

«Представители генерального подрядчика, проектировщика, администраций районов, управляющих компаний провели обходы дворовых территорий 2022 года. Проектировщиками подготовлена 81 предварительная схема благоустройства дворовых территорий. Лимит финансирования на данный момент не определен», — отметил докладчик.

В 2021 году выполнено благоустройство 88 дворовых территорий — лимит финансирования составил более 1,1 млрд рублей. «В текущем году дорожные работы, наружное освещение, озеленение выполнены в полном объеме», — сказал Зуев.

В 2020 выполнено благоустройство 131 дворовой территории — лимит составил 1,3 млрд рублей.

Мэр Челнов Наиль Магдеев призвал жителей Набережных Челнов бережно относиться к общедомовому имуществу.

«За два года более 200 дворов из 683 — а это треть дворов на сегодняшний день, которые мы планируем за пять лет привести в идеальное состояние, — приведены в хорошее добротное состояние. Безусловно, мы считаем, что это большой успех. Сегодня задача управляющих компаний, на баланс которых переданы современные красивые благоустроенные дворы, — вместе с жителями содержать их. Достойно нужно содержать, пользоваться во благо собственных детей, семей, которые живут на этой территории. Судьба этих дворов — в руках жителей, как они будут относиться к имуществу, площадкам, такими они и будут», — отметил мэр.