В этом году на челнинском бульваре Юных Ленинцев появятся фонтан, кафе и кинотеатр

Жителям Набережных Челнов представлен новый проект второго этапа реконструкции бульвара Юных Ленинцев. По словам проектировщиков — ООО «СКП», — преображение будет завершено уже в этом году.

Бульвар Юных Ленинцев располагается между проспектами Мира и Московский, проходит возле 26-го и 27-го комплексов. На территории много детских учреждений: школ, детсадов, досуговых центров, по периметру бульвар обрамлен множеством деревьев.

Это и решили обыграть авторы проекта. Бульвар, в их понимании, — это зеленая река жизни, на берегах которой расположились познавательные, развлекательные «якоря».

Правда, первый вариант проекта на общественных слушаниях подвергся критике. Челнинцы посчитали, что площадки с ярко-красными кубами, подвесными кольцами-качалками и гигантским бетонным тоннелем выглядит креативно,но малофункционально и непрактично. Авторы учли замечания и доработали проект.

На входе появится светящийся амфитеатр, на территории бульвара — фонтан без чаши на серой гранитной брусчатке с подсветкой. Также здесь откроют кафе, летний кинотеатр, установят беседки, повесят гамаки. Скамейки и урны решили сделать деревянными.

На первом этапе реконструкции общественного пространства здесь появились тротуары, были высажены кустарники и деревья, проведено освещение. Всего на работы было затрачено 180 млн рублей.

Фото ООО «СКП»