Проектирование системы кондиционирования и вентиляции

Вентиляция дома или квартиры — это технологическая система, которая включает забор и отвод воздуха. Подача свежего воздуха в помещение — немаловажная составляющая системы кондиционирования. Правильный проект обеспечит свежую атмосферу в доме и отсутствие застойных зон, которые провоцируют высокую влажность. Компания Архпроектстрой (https://ArxProektstroy.RU) проведет полный расчет экономичности и эффективности системы вентиляции, составит план оптимального размещения оборудования в зависимости от площади объекта и климатических условий.

Важность проекта вентиляции и кондиционирования

При постройке дома или офиса и при обустройстве квартиры многие задаются вопросом, зачем тратить время и деньги на проектирование воздухоотвода, если на рынке представлено достаточное количество готовых к монтажу систем вентиляции. Но при этом не учитываются квадратура объекта и тип необходимой вентиляции.

Проект позволяет организовать систему воздухообмена наиболее эффективно, используя проточную или вытяжную схему. Установка вентиляционного оборудования без проекта в большинстве случаев приводит к дополнительным затратам и затягивает обустройство объекта на неопределенное время.

Распространенные проблемы вентиляции без проекта — это нарушения при подаче и отводе воздуха; некорректный диаметр воздухоотвода, не подходящий под размеры помещения, из-за чего возможно гудение шахт; неправильная установка вентиляционных узлов.

После составления проекта клиент четко видит расположение оборудования, и получает смету о том, какой тип вентиляции продуктивен для объекта.

Преимущества проектной документации

Проект вентиляции согласовывает все элементы системы (вентиляционные решетки, шахты, фильтрующее оборудование) под общий интерьер. Детально разработанный план позволяет организовать приточную схему для одних и вытяжную систему вентиляции для других помещений. Именно благодаря проекту можно смонтировать систему, точно подходящую под конкретный объект, и проверить качество монтажа.

В ближайшем будущем клиент увидит следующие преимущества точных расчетов проектирования: качественный воздухообмен в течение десятка лет; подбор соответствующего оборудования — не придется переплачивать за технологии системы кондиционирования, которые не нужны в доме; смета энергозатрат вентиляции в процессе работы (по месяцам).

Эксперты компании Архпроектстрой представят точный план вентиляции и техническую документацию по обустройству помещения с указанием необходимого оборудования и его количества. Инженеры подготовят решения по техподдержке сети, порядку обслуживания и настройке.