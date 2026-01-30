news_header_top
Руc Тат
16+
Общество 30 января 2026 21:01

Проектирование первого этапа кольцевой железной дороги в Казани завершат в 2026 году

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Завершить разработку проектно-сметной документации первого этапа кольцевой железной дороги в Казани планируют во втором квартале этого года. Об этом стало известно сегодня на заседании коллегии Миндортранса РТ.

«Одним из перспективных социально-значимых проектов в сфере железнодорожного транспорта является проект «Организация кольцевого железнодорожного сообщения в Казани». Первым этапом планируется организовать строительство третьего пути на участке станция Юдино – станция Дербышки и съезда в районе станции Новое Аракчино», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства РТ Фарит Ханифов.

Реализация этого этапа позволит организовать комфортную связь между аэропортом, железнодорожными вокзалами Казань-1, Казань-2 и городским транспортом, а также направлять пригородные поезда со стороны Ижевска в Казань прямым ходом в аэропорт, отметил он.

«Созданная единая транспортная связь будет востребована как населением Казани, так и гостями из близлежащих регионов», – подчеркнул глава Миндортранса.

Фоторепортаж: Владимир Васильев
#казанская кольцевая железная дорога
