Проект «Жизнелюб»: Казань создает комфортные условия для активного долголетия

На еженедельном деловом понедельнике заместитель руководителя исполкома Казани Гузель Сагитова представила итоги работы проекта активного долголетия «Жизнелюб», который успешно реализует задачи стратегии «Татарстан-2030» по развитию человеческого капитала.

Проект, созданный специально для 300 тысяч казанских пенсионеров, отмечает в этом году 9-летие. За это время он превратился в масштабное городское движение, охватывающее 100 площадок – дома культуры, библиотеки, спортивные учреждения, а в летний период – парки и скверы.

В 2024 году в рамках проекта прошло 1,7 тыс. мероприятий и 6 тыс. занятий по 13 направлениям: от вокала и танцев до северной ходьбы и мобильного ликбеза. Постоянными участниками стали 15 тысяч пенсионеров, причем 90% из них – люди в возрасте 63-70 лет. Особое восхищение вызывают самые старшие участники: 92-летний танцор Владимир Сухарев, 89-летний шахматист и участник книжного клуба Глеб Мартынов, 88-летняя Венера Нурсубина из ансамбля «Дуслык», 89-летний Разый Хамзин – солист ансамбля гармонистов.

Проект продолжает развиваться: появились новые форматы вроде йоги смеха, клуба мемуаров, уроков красоты. Работает система онлайн-записи через платформу «Алтын Еллар», издается ежеквартальная газета, ведется Телеграм-канал с актуальной информацией.

Знаковым достижением стало признание спартакиады «Игры долголетия» победителем Всероссийского отбора лучших практик в номинации «Здоровый образ жизни». В минувшем сезоне в соревнованиях по 10 видам спорта приняли участие более 3 тыс. человек. В этом году новыми дисциплинами стали шашки и миниволей. Еще одно новшество этого сезона – конкурс «Самые верные болельщики»

Особую гордость также вызывает инициатива участников по сбору гуманитарной помощи для военнослужащих – от вязания теплых вещей до плетения маскировочных сетей.

«Жизнелюб» уже становился лучшей муниципальной практикой России в 2021 году и партнером нацпроекта «Демография». Сегодня это – саморазвивающееся сообщество, где сами участники становятся преподавателями.

Напомним, что программы «Активное долголетие» в регионах страны реализуют по нацпроекту «Семья».

Узнать подробности и записаться на занятия можно по телефону 236-42-93 или на портале kzn.ru. Впереди – подготовка к летнему сезону и традиционному «Дню казанского жизнелюба», который состоится в мае.