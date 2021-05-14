Проект «#ЖИТЬ» сделал видеоролик в память о погибших в казанской школе

Социальный проект «#ЖИТЬ», а также участники проектов «Большая перемена» и «Таврида» представили видео в поддержку пострадавших и в память о погибших при нападении на школу Казани. Главная цель создателей ролика – вселить в сердца людей веру и надежду в то, что жизнь продолжается.

В клипе под гимн проекта «#ЖИТЬ» иллюстрируются кадры людей, решивших оказать помощь тем, кого коснулась эта трагедия. В видео люди сдают кровь, организуют бесплатное такси до школы, а также несут цветы и игрушки к представительству Татарстана по всей стране.



Помимо этого, в ролике присутствуют лидеры общественного мнения, которые адресуют слова соболезнования пострадавшим. Участники клипа, в том числе резиденты «Большой перемены» и «Тавриды», показывают жест, указывая двумя большими пальцами на сердце и говоря: «Казань, надо жить».

К акции поддержки также присоединились представители шоу-бизнеса. Среди них: Игорь Матвиенко, Лера Кудрявцева, Мария Шахова, Татьяна Данесюк, Айза, Андрей Гайдулян, Курбан Омаров, Анна Семенович, Мария Погребняк, T-killah, Леонид Руденко, Алексей Столяров, Алена Жигалова и Manizha.