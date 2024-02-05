Проект застройки территории «Яблоневые сады» обсудили с жителями поселков Салмачи и Куюки

Развитие территории возле казанских поселков Салмачи и Куюки обсудили на встрече с местными жителями представители городской администрации и разработчики проектов застройки. Одним из вопросов встречи стал и проект «Яблоневые сады», расположенный возле указанных поселков на юго-востоке столицы Татарстана.

Проект «Яблоневые сады» находится в разработке более десяти лет. Заказчиком является собственник территории — группа компания ASG invest, которая ранее профинансировала разработку транспортного каркаса всей восточной дуги Казани, куда входят и «Яблоневые сады». Разработчиком проекта выступает Институт Генплана Москвы под руководством Олега Григорьева (директор Института пространственного планирования РТ, возглавлял разработку нового генплана Казани-2040 — прим. Т-и).

Проект «Восточной дуги» и «Яблоневых садов» в частности основан на идеях полицентричности городской агломерации, доступности всей необходимой инфраструктуры в пределах 15 минут из любой точки проектируемой территории и снижении маятниковой миграции.

Жителям поселков Салмачи и Куюки подробно рассказали о проекте.

Территория «Яблоневых садов» составляет 380 гектаров. Из них под жилую застройку отдано лишь 87 гектаров, будет построено 1 млн 290 тыс. кв. метров жилья. Плотность застройки предполагается на уровне 3,3 тыс. кв. метров на гектар. Для сравнения: средняя плотность застройки в городе составляет порядка 10 тыс. кв. метров на гектар, а плотность отдельной точечной застройки — 15–20 тыс. кв. метров на гектар.

Проектом предусмотрено как многоэтажное строительство в 4–8 этажей с отдельными высотными акцентами, так и зоны индивидуального жилищного строительства (ИЖС). Многоэтажная застройка отделена от частного сектора социальными объектами, зелеными зонами и застройкой пониженной этажности — так называемыми сити-хаусами, прилегающими к существующим домам.

В «Яблоневых садах» планируется строительство 12 дошкольных учреждений на 3530 мест, пяти школ на 7505 учеников, школы искусств, музыкальных и хореографических кружков, культурно-досуговых учреждений, четырех спортивных комплексов, открытых и закрытых бассейнов, объектов розничной торговли и общепита, объектов обслуживания населения и медицинских учреждений.

Кроме того, проектом предусмотрено развитие дорог и общественного транспорта. Так, предполагается строительство подъездных дорог со стороны Оренбургского тракта и улицы Рихарда Зорге, которое далее будет продлено на север и соединится со строящимся сейчас Вознесенским трактом.

Эти магистрали являются улицами общегородского значения и предусматривают до шести полос движения с пропускной способностью 1200 машин в час на полосу. Собственник территории уже профинансировал разработку проектов по линейным объектам. Первый этап дороги до улицы Зорге уже завершен, а в декабре 2023 года заключен договор с Институтом пространственного планирования, работы по разработке проекта на всю протяженность оплачены. Это дорога соединит «Яблоневые сады», а также прилегающие к ним территории с другими районами города — всей Восточной дугой, улицей Зорге, Вознесенским и Мамадышским трактами, трассой М7 «Волга».

Через «Яблоневые сады» предполагается пустить общественный транспорт — в микрорайоне предусмотрены пять автобусных остановок.

Деловое ядро в «Яблоневых садах» предусмотрено на территории 27 гектаров. Будут построены коммерческие встроено-пристроенные помещения и отдельно стоящие объекты обслуживания населения, в которых организуют около 10 050 рабочих мест, что снизит избыточные перемещения населения на работу по принципу «центр — периферия».

«Руководством города к проекту предъявлялись самые серьезные требования. В проекте предусмотрена четкая очередность его реализации, что защищает жителей от того, что будут построены дома без инфраструктуры. Такого не будет!» — заверили горожан разработчики проекта.

На встрече представители инициативной группы в свою очередь заявили, что к проекту «Яблоневый сад» у местных жителей нет существенных вопросов. По итогам стороны договорились быть в коммуникации и проанализировать возможность смещения зеленой зоны, которая станет естественной границей между Салмачами и «Яблоневыми садами».