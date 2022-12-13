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Наука и образование
13 декабря 2022  19:12

Проект закона о защите русского языка от иностранных слов прошел первое чтение в Госдуме

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Проект закона о защите русского языка от иностранных слов прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ», — сказано в пояснительной записке к документу.

Формирование и утверждение перечня таких изданий будет осуществляться на основе предложений Правительственной комиссии по русскому языку. Кроме того, законопроект предполагает недопустимость употребления иностранных слов — исключением станут те слова, которые не имеют аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.

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