Проект закона о защите русского языка от иностранных слов прошел первое чтение в Госдуме

Законопроект о защите русского языка от чрезмерного употребления иностранных слов прошел первое чтение в Госдуме. Об этом сообщается на сайте нижней палаты парламента.

«Проект федерального закона вводит такие понятия, как нормативные словари, нормативные грамматики и нормативные справочники, фиксирующие нормы современного русского литературного языка при его использовании в качестве государственного языка РФ», — сказано в пояснительной записке к документу.

Формирование и утверждение перечня таких изданий будет осуществляться на основе предложений Правительственной комиссии по русскому языку. Кроме того, законопроект предполагает недопустимость употребления иностранных слов — исключением станут те слова, которые не имеют аналогов в русском языке и перечень которых содержится в нормативных словарях.