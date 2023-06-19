Проект «Хатлар Йорты» выпустил новые открытки для туристов Казани

Проект «Хатлар Йорты» совместно с дизайнером Айсылу Аглямовой выпустил новую коллекцию поздравительных открыток под названием «Казань – я люблю тебя!». Она состоит из пяти открытых писем и фотографий, на которых запечатлены самые красивые достопримечательности и исторические здания столицы Татарстана.

«Посмотрев на эти открытки, ты ощущаешь себя туристом, приехавшим в Казань. Например, стоишь около памятника Мусы Джалиля и наблюдаешь за часами на Спасской башне, потом заходишь на территорию Кремля, а там – красавица-мечеть Кул Шариф и башня Сююмбике. Затем спускаешься из Кремля на набережную, а там кипит жизнь – народ гуляет, отдыхает, катается на велосипедах. Вслед за толпой гуляющих через Центр семьи «Казан» направляешься в сторону моста Миллениум, а по пути назад нельзя пройти мимо и не сфотографироваться на фоне Дворца земледельцев», – описал серию открыток руководитель проекта «Хатлар Йорты» Алмаз Сабирзянов.

В открытых письмах все здания нарисованы с использованием татарских орнаментов.

Каждая открытка «Хатлар Йорты» пропитана татарским национальным духом.