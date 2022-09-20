Проект «Хәрәкәттә — бәрәкәт» закрыл сезон мастер-классом по кряшенскому танцу

Проект мэрии Казани «Хәрәкәттә — бәрәкәт» завершил сезон мастер-классом по кряшенскому танцу, который состоялся в сквере у здания «Татмедиа». Занятие было организовано совместно с культурно-просветительской газетой кряшен «Туганайлар».

Артисты балета Государственного фольклорного ансамбля кряшен «Бермянчек» Руслан Насыйров, Алсу Гараева, Алмаз Тукманов и Юлия Габдрахманова научили участников мастер-класса базовым движениям кряшенского танца.

В Казани мероприятия летних спортивных и творческих занятий проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» стартовали в 2021 году. За первый сезон организаторы провели 14 разных мероприятий в скверах и парках города.

С июня по сентябрь 2022 года в рамках проекта прошли десять мастер-классов. Педагоги по танцам обучали казанцев татарским народным танцам «Ярмэк вагы» и «Чабата», музыкально-танцевальной игре «Залида». Также состоялись мастер-классы по чечетке, аэробике, брейк-дансу, зарядке для детей и танцевальной импровизации.

Занятия проекта «Хәрәкәттә — бәрәкәт» проходят на татарском языке. Инициатива реализуется мэрией Казани при поддержке Комиссии при Президенте Татарстана по сохранению и развитию татарского языка и языков представителей народов, проживающих в РТ.