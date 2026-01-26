news_header_top
Общество 26 января 2026 21:30

Проект восстановления беседки в Фуксовском саду стал победителем премии «Наследие дороже»

Фото предоставлено Олесей Балтусовой
Фото предоставлено Олесей Балтусовой

Проект воссоздания исторической беседки в Фуксовском саду в Казани занял первое место в национальной премии «Наследие дороже». Архитектурный объект победил в номинации «Бережная реновация. Проекты стоимостью до 10 млн рублей». Об этом сообщает Институт развития Казани.

Идея восстановить беседку появилась у архитекторов Института развития Казани во время разработки проекта благоустройства Фуксовского сада. Реализацию поддержали участники проекта «Том Сойер Фест – Казань». Для создания чертежей использовали архивные фотографии.

Фото: t.me/irg_kzn

Летом 2025 года волонтеры фестиваля под руководством опытных конструкторов, столяров и плотников изготавливали конструкции в мастерской, а в сентябре приступили к монтажу в общественном пространстве.

Торжественное открытие беседки состоялось в октябре 2025 года.

