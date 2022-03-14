Проект в условиях форс-мажора: в Татарстане открыт фестиваль L’arte del Arco

В Большом концертном зале имени Сайдашева стартовал X Международный фестиваль струнно-смычкового искусства L’arte del Arco. Традицией проекта стало приглашение музыкантов мирового уровня: в разные годы вместе с оркестром La Primavera выступали американский скрипач-виртуоз французского происхождения Жиль Апап, бельгийский «король цыганской скрипки» Роби Лакатош, британский виолончелист Гай Джонстон, альтистка из Голландии Дана Земцов и многие другие.

По словам автора проекта – художественного руководителя и главного дирижера камерного оркестра La Primavera Рустема Абязова, юбилей проекта намеревались провести с размахом: планировалось знакомство публики с мастерами смычка из Бельгии, Франции и Венгрии. Однако планам не суждено было сбыться.

«Признаться, мы уже привыкли проводить наш фестиваль в условиях форс-мажора. Но хочу похвастаться, что нам удалось в кратчайшие сроки провести “импортозамещение”. Я уверен, что любого, даже самого искушенного слушателя наших концертов, оно удовлетворит полностью», – подчеркнул дирижер.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Пять фестивальных программ с участием скрипача Александра Тростянского, альтистов Сергея Полтавского и Павла Романенко, виолончелиста Петра Кондрашина проходят в трех городах Татарстана: Казани, Нижнекамске и Набережных Челнах. Правда, без зарубежных исполнителей в рамках проекта не обойдется – в афишах значится имя скрипачки из Японии Кокоро Имагава, уже четыре года проживающей в Москве.

«Первое время в России мне приходилось непросто – я не знала языка и, честно говоря, до сих пор он дается мне с трудом, – смеется Имагава. – Поступив в Московскую консерваторию в класс Сергея Кравченко, я поняла, какая здесь серьезная техническая школа. К счастью, за четыре года мне удалось наверстать техническую базу. В Японии я обучалась по системе Сузуки».

Рустем Абязов прочит Кокоро Имагаве блестящее профессиональное будущее: «Поверьте, уже через несколько лет вы будете гордиться тем, что имели счастье общаться с такой выдающейся скрипачкой», – обратился к журналистам маэстро.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Еще одной изюминкой фестиваля этого года стало приглашение московского оркестра Pratum Integrum под руководством Павла Сербина. Коллектив славится аутентичным исполнением музыки барокко и классицизма на исторических инструментах, подлинниках и копиях XVIII века. За 17 лет своей деятельности оркестр открыл множество неизвестных публике сочинений и завоевал репутацию высокопрофессионального коллектива, создающего исторически грамотные, но в то же время «живые», темпераментные интерпретации.

А пока открытие фестиваля было доверено скрипачу Александру Тростянскому, альтисту Сергею Полтавскому, которые вместе с оркестром La Primavera исполнили сочинения Вольфганга Моцарта, Франца Шуберта, Камиля Сен-Санса, Георга Генделя и Юхана Хальфорсена.

«Ежегодно на протяжении фестивальных дней хотя бы на бисах мы стараемся “сколлаборировать” наших приглашенных солистов. В этом году мы пошли дальше – на концерте-открытии все второе отделение наши гости исполняют в дуэте», – поделился Рустем Абязов.

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Доброй традицией в рамках проекта стало проведение мастер-классов для учащихся детских музыкальных школ Казани. Своим опытом с юными музыкантами делятся приглашенные солисты фестиваля этого года.

Уже вчера занятия были проведены Александром Тростянским, Сергеем Полтавским и Павлом Романенко.

Александр Тростянский отметил высокий уровень подготовки юных дарований из Казани, но подчеркнул, что в условиях высоких технических требований к музыкантам, есть риск потери исполнительской индивидуальности.

«С появлением и распространением высококачественных записей мастеров искусства, такого же исполнения современный музыкальный мир стал требовать и на живых концертах. На своих же занятиях я не стремлюсь к стерильности исполнения: считаю, что можно простить фальшивую ноту, но не равнодушное исполнение», – поделился Тростянский.

Мастер-классы проходят в стенах музея имени Максима Горького и Федора Шаляпина.