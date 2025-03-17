Проект «В поисках культурного кода» планируют распространить на Казань

Фото: © Владимир Васильев / «Татар-информ»

Молодежный исторический форум «Герои Отечества» планирует распространить реализуемый сейчас в Санкт-Петербурге проект «В поисках культурного кода» на Москву и Казань. Об этом рассказал создатель и руководитель форума 19-летний Владислав Курбатов, сообщает РИА Новости.

«<...> планируем расширение в Казани, где мы провели выездную сессию в ноябре 2024 года. Работаем над этим, думаю, в этом году уже запустим», – отметил активист.

Параллельно ведутся работы по запуску проекта в Москве. «<...> самое главное, что школьники узнают свой город с новой стороны. Это ключевая задача проекта», – пояснил он.

По мнению Курбатова, для расширения инициативы необходимы в первую очередь волонтеры, готовые организовывать экскурсии, потому что, на его взгляд, «проблем со спикерами и достопримечательностями нет: все города богаты архитектурой и профессионалами».

Речь идет и об инженерах, и об историках, и об экономистах, и о юристах – обо всех, кто формирует культурный код места. «Думаю, такая франшиза может работать везде, потому что это доступно и понятно», – убежден общественник.