Проект трудоустройства участников СВО из РТ победил на акселераторе АСИ и «Росатома»

Победу на федеральном акселераторе АСИ и «Росатома» с проектом трудоустройства участников СВО, имеющих инвалидность, одержал кадровый центр Татарстана. Об этом сообщает пресс-служба ЦЗН РТ.

«Проект посвящен системному трудоустройству участников специальной военной операции, имеющих инвалидность. В октябре 2025 года специалисты кадрового центра прошли обучение в Йошкар-Оле, освоили принципы клиентоцентричности и бережливого производства. Потом в течение 15 недель команда в плотном взаимодействии с сотрудниками фонда "Защитники Отечества" и самими бойцами разрабатывала конкретные меры поддержки ветеранов», – рассказали в пресс-службе.

Авторы проекта создали специализированную базу работодателей. На интерактивном портале службы занятости населения появился специальный раздел. В нем собрана информация о компаниях, готовых взять на работу участников СВО, в том числе с судимостью, и отдельный блок по предпринимательству. Совместно с центром «Мой бизнес» проработана программа льготного кредитования для ветеранов, желающих открыть собственное дело.

«Изменено региональное законодательство. С 1 января 2026 года ветераны боевых действий официально отнесены к категории граждан, особо нуждающихся в социальной защите. Подготовлен законопроект о квотировании рабочих мест для участников СВО», – отметили в пресс-службе.

Из 326 обратившихся в службу занятости участников СВО более половины имеют инвалидность, а еще 7% – судимость. Благодаря проекту показатель их трудоустройства вырос с 60% до 68%, а к концу года его планируют довести до 80%.

«Главная задача – не просто трудоустроить человека, а создать для него полноценную карьерную траекторию с учетом всех особенностей здоровья и жизненной ситуации», – сообщил руководитель Кадрового центра «Работа России» Республики Татарстан Тимур Муллин.

Удовлетворенность людей услугами кадрового центра увеличилась на 20%, достигнув 75%. В планах команды – создать «Институт наставников» из успешно трудоустроенных ветеранов и разработать методику психологической помощи с моделированием жизненных ситуаций.