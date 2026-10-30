Проект «Татмедиа» о подвигах татарстанцев отметили на премии AI Creative Awards

Фото: АО «Татмедиа»

Цикл видеороликов о Героях России из Татарстана, созданный с помощью нейросетей, вошел в шорт-лист первой национальной общеиндустриальной премии для ИИ-креаторов AI Creative Awards. Проект «Наши герои» представит республику в номинации «Лучшее видео с ИИ».

AI Creative Awards – первая в России профессиональная премия для авторов, цифровых художников и разработчиков, работающих с искусственным интеллектом. Ее проводит АНО «ЛенинкаАрт» в рамках национальной программы «Нейрофест» при поддержке Президентского фонда культурных инициатив. «Нейрофест» – первая программа по отбору и внедрению ИИ-решений в сфере культуры и креативных индустрий.

Премия призвана выявлять и поддерживать авторов, творческие команды, студии и организации, которые создают произведения и разрабатывают решения с помощью искусственного интеллекта. Организаторы также рассчитывают, что она поможет привлечь внимание к их работе и развить профессиональное сообщество ИИ-креаторов.

В этом году премия охватывает 12 номинаций – от ИИ-кино и анимации до проектов, посвященных сохранению культурного кода. Победителей объявят на международной конференции по искусственному интеллекту AI Journey 2026 в Москве. Шорт-лист представят публике 20–21 ноября на фестивале «Нейрофест» в медиакластере «Сколково».

Фото: АО «Татмедиа»

Номинация «Лучшее видео с ИИ»

Проект «Наши герои» участвует в номинации «Лучшее видео с ИИ». В нее входят видеоарт, музыкальные клипы, ролики для СМИ и социальных сетей, созданные с помощью нейросетей или существенно доработанные ими. Жюри будет оценивать режиссуру, визуальную выразительность и то, насколько глубоко авторы интегрировали искусственный интеллект в работу.

В экспертный совет вошли известные представители кино, медиа и креативных индустрий. Среди них – режиссер и продюсер Арташес Андреасян, генеральный продюсер НМГ Студии Федор Бондарчук, президент Союза дизайнеров России Виталий Ставицкий, генеральный директор киностудии имени М. Горького и председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлианна Слащева, ректор РГУ имени А. Н. Косыгина Валерий Белгородский, продюсер анимации и ИИ Наталья Иванова-Достоевская и другие.

Фото: АО «Татмедиа»

Как создают реконструкции подвигов

«Наши герои» – проект АО «Татмедиа», в котором с помощью искусственного интеллекта воссоздают подвиги жителей Татарстана, получивших звание Героя России во время специальной военной операции. Каждый ролик рассказывает об одной реальной истории. Сейчас в цикле 16 видеоисторий, еще четыре находятся в работе. Их количество соответствует числу жителей республики, удостоенных «Золотой Звезды» за время СВО.

Авторы опираются на документы, воспоминания сослуживцев и родственников, а также, как правило, на единственную сохранившуюся фотографию героя. С помощью нейросетей снимок превращают в реалистичный мини-фильм: оживляют лицо, восстанавливают обстановку боя и передают атмосферу дня, когда был совершен подвиг.

Фото: АО «Татмедиа»

В основе каждого сюжета лежат только подтвержденные факты. Среди историй цикла – подвиг Сергея Чебнева, который до последнего оборонял подступы к Курской АЭС, и Олега Сорокина, прикрывавшего отход 200 бойцов до последнего патрона.

Над проектом работают сотрудники АО «Татмедиа»: заместитель генерального директора Наталья Реджеп-Алиева, видеомонтажер и специалист по ИИ отдела формирования публикаций в СМИ патриотической тематики Антон Коровин, а также внештатный корреспондент видеотдела Эльвира Мустафина.

Команда подчеркивает, что генеративные нейросети выполняют только техническую задачу: создают визуальный материал по заданиям, которые предварительно готовят люди.