Проект «Татарский с полиглотом Петровым» начал публиковать второй сезон видеоуроков на своем YouTube-канале. Выложенный сегодня первый выпуск посвящен грамматике татарского глагола.

В аннотации к выпуску авторы идеи рекомендуют использовать видеоуроки одновременно с учебником «Татарский с Дмитрием Петровым» и мобильным приложением «Полиглот 16». «Сочетайте и заговорите», — советуют они.

Видеоуроки для начинающих «Татарский с Дмитрием Петровым» начали выкладывать на YouTube осенью 2019 года. Позднее, в 2021 году, было анонсировано, что второй сезон видеоуроков будет рассчитан на людей, которые хорошо знают татарский язык.

Кроме того, летом 2020 года курс Дмитрия Петрова вышел в формате учебника. Иллюстрированное издание объемом 300 страниц включает практические задания.