Проект «СВОй бизнес» стал лауреатом международной премии #МЫВМЕСТЕ

Фото: tatarstan.er.ru

В Москве состоялась церемония вручения международной премии #МЫВМЕСТЕ с участием Президента России Владимира Путина. Лауреатом премии в номинации «Герои нашего времени» стал совместный проект «СВОй бизнес», реализуемый «Единой Россией», Корпорацией МСП и «Опорой России». Об этом сообщается на сайте партии.

Награду координатору партпроекта «Единой России» «Предпринимательство» Альфие Когогиной и президенту «Опоры России» Александру Калинину вручили заместитель министра обороны РФ Анна Цивилева и руководитель исполкома ОНФ Михаил Кузнецов.

Фото: tatarstan.er.ru

По словам депутата Госдумы от Татарстана Альфии Когогиной, проект быстро набирает обороты и уже охватил десятки регионов страны.

«Проекту по поддержке участников специальной военной операции и членов их семей, желающих стать предпринимателями, всего 9 месяцев, но к нему уже присоединилось более 30 регионов и около 700 партнеров. Мы вместе делаем одно большое благое дело!» – отметила она.

В рамках премии был отмечен и еще один проект из Татарстана. Инклюзивный центр «Тылсым», работающий в Казани, стал победителем в номинации «Код милосердия». Сейчас в центре занимаются 134 ребенка, для которых организованы занятия с логопедом, нейропсихологом и специалистами по адаптивной физкультуре. Уже 40% групп обходятся без сопровождения родителей.

Руководитель АНО «Добрая Казань», депутат Казанской городской Думы, член фракции «Единая Россия» Татьяна Мерзлякова поблагодарила организаторов и участников премии. «Спасибо большое организаторам Премии, Республике Татарстан, нашему доброму городу – доброй Казани, руководству города. И спасибо всем вам, что мы вместе», – сказала она.