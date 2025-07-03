Проект «Свободный ток» способствует развитию речного туризма на Казанке

Фото: © «Татар-информ» / Рамиль Гали

Благодаря проекту «Свободный ток» на Казанке улучшились гидрологические характеристики реки, что способствует развитию речного туризма. Об этом сообщила сегодня на пресс-конференции в «Татар-информе» заместитель министра экологии и природных ресурсов РТ Ольга Манидичева.

«В ходе научно-исследовательской работы учеными рекомендованы три поста, где мы измеряем гидрологические характеристики реки. В створе, выше которого проводились работы по извлечению древесных масс, увеличились расходы воды и скорость течения. Это благоприятно сказывается на состоянии водного объекта, способствует его самоочищению», – рассказала она.

Все это, по данным Манидичевой, способствует развитию речного туризма на реке, люди смогут путешествовать по водной глади, любуясь красотами Казанки.

«Казанка – особо охраняемая природная территория. Этот статус дан реке неспроста», – подчеркнула Манидичева.

Экологический проект «Свободный ток» по восстановлению реки Казанки реализуется при поддержке Раиса Татарстана Рустама Минниханова в поддержку национального проекта «Экологическое благополучие». Мероприятия по очистке реки проводит татарстанское отделение Русского географического общества.

Ранее в Госдуме отметили вклад Рустама Минниханова в развитие туризма. Член комитета Госдумы по туризму и развитию туристической инфраструктуры Андрей Марков добавил, что поехать в Татарстан – его мечта.