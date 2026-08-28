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Общество 28 августа 2026 02:54

В Казани построят новый медцентр – проект прошел экспертизу

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Проект строительства медицинского лечебно-диагностического амбулаторно-поликлинического учреждения на проспекте Победы, 105/1 в Казани получил положительное заключение негосударственной экспертизы. Сведения об этом опубликованы Едином государственном реестре заключений.

Заключение экспертизы датировано 27 августа 2026 года и в тот же день включено в реестр. Экспертизу проектной документации провела «Негосударственная межрегиональная экспертиза».

Застройщиком объекта указана «Клиника Шумилова». Проектную документацию подготовили компании «Форсарт» и «Мегакомплекс». Вид работ в заключении – строительство.

#поликлиника #Строительство #экспертиза
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