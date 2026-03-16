Общество 16 марта 2026 11:17

Проект «Сохраняем вместе»: проводятся сборы для реставрации храма в Пестречинском районе

Комитет Республики Татарстан по охране объектов культурного наследия продолжает реализацию проекта «Сохраняем вместе», направленного на восстановление религиозных святынь с участием жителей. Очередным объектом, нуждающимся в поддержке, стала Покровская церковь в селе Янцевары Пестречинского района, сообщается в социальных сетях ведомства.

Проект даёт возможность каждому желающему внести личный вклад в сохранение наследия. Комитет публикует информацию о памятниках, требующих помощи, и реквизиты приходов, чтобы средства поступали напрямую.

Проект стартовал в 2022 году со сбора средств на реставрацию соборной мечети в селе Маскара Кукморского района. Благодаря поддержке тысяч людей и выделению 91,7 млн рублей из республиканского бюджета, в июне 2025 года, в праздник Курбан-байрам, обновлённая мечеть открылась. В церемонии участвовали Раис Татарстана Рустам Минниханов и муфтий республики Камиль хазрат Самигуллин.

Теперь помощь требуется Покровской церкви в Янцеварах. Проект реставрации разработан в рамках госпрограммы «Развитие культуры Татарстана» и согласован Комитетом. Местный приход начал сбор средств.

Председатель Комитета Иван Гущин отметил, что инициатива исходит от самих жителей, которые организовали приход и собирают деньги на восстановление храма. Он выразил уверенность, что, как и мечеть в Маскара, Покровскую церковь удастся возродить общими усилиями.

#комитет рт по охране наследия #Рустам Минниханов #муфтий рт камиль хазрат самигуллин
Оперный певец, ушедший в водители-операторы КМУ: «Не хотел становиться рабом продюсера»

