Проект «Советская латиница»: как Красная империя пыталась создать общий тюркский алфавит

В первые годы существования СССР у советского правительства был амбициозный проект по переходу письменности всех народов на латинский алфавит. Данный проект был остановлен после достаточно продолжительной работы. Хоть сегодня языки России не на латинице, однако результаты этого проекта легли в основу современной письменности всех тюркских народов.

На сегодняшний день данная тема как никогда актуальна, потому что тюркские государства вновь заговорили о создании собственного единого алфавита, тогда как в СССР единый тюркский алфавит создали в далеких 1920-х годах. «Миллиард.Татар» предлагает своим читателям исторический обзор.

Кириллица как пережиток царизма?

В первые годы существования большевистской власти достаточно остро встал вопрос по консолидации разрозненных народов бывшей Российской империи. Если в политическом плане единение тюркских народов и их лояльность новой власти можно было организовать с помощью создания национальных автономий и республик, а также через политику коренизации (политика, направленная на сглаживание национальных противоречий между центральной властью и малыми народами), то с культурной точки зрения все обстояло достаточно плохо. Дело в том, что тюркское мусульманское население СССР к концу 20-х годов XX века писало на арабском шрифте – это татары, башкиры, азербайджанцы, узбеки, киргизы, казахи, туркмены, кумыки и т.д. Данный факт вырывал эти народы из общего культурного контекста советской России.



Для создания единого государства требовался единый алфавит. Если раньше на этот факт имперское правительство не обращало внимание, то к началу 1920-х годов данная проблема встала очень серьезно. Советская Россия созданием единой письменности решила убить сразу двух зайцев – это единение всех народов СССР и выход на западный пролетариат, ведь в тот период истории России еще активно развивалась идея о мировой социалистической революции, а культурная интеграция в языковое пространство Запада могла этот процесс ускорить. Помимо этого, у большевиков были свои планы на тюркоязычное пространство. Дело в том, что хоть в то время и поддерживалась политика коренизации и создания национальных автономий, однако при определенных условиях все это могло стать причиной национальных волнений через языковое и культурное влияние колониальных стран восточного мира – это Египет, Сирия, Индия и Палестина. Чтобы не допустить отторжения мусульман-тюрок от себя, большевистское правительство создало свой тюркский проект: «Русский алфавит – это пережиток царизма и религии; клин, вбитый между народами. В то время, когда Европа использует латинский алфавит, а Восток – арабский, русская кириллица представляет собой своеобразный барьер, отдаляющий народ как от трудового населения Запада, так и от народов революционного Востока», – сказал один из основоположников латинизации лингвист Николай Яковлев.

Лингвист Николай Феофанович Яковлев Фото: biography.wikireading.ru

«Борьба с безграмотностью» как способ адаптации

В начале 20-х годов огромное количество народов большевистской России вообще не имели своей письменности и алфавита, поэтому латинизация страны проходила под эгидой «борьбы с безграмотностью». Начать латинизацию решили в 1921 году с мусульманских народов России, которые в тот период существования государства жили в совершенно другом культурном контексте. Можно сказать, что одна из целей латинизации тюркского населения – это отторжение их от старых связей в исламском мире, что снизило бы риск национализма на автономных территориях. Можно сказать, что советское правительство решило в своей попытке латинизации создать новое национальное мусульманское сообщество, которое живет по новым правилам.



В 1922 году в Баку происходит Съезд тюркских народов, на котором поднялись вопросы о создании новой письменности с лингвистической точки зрения, а точнее, создании фонетических, орфографических и терминологических принципов перенесения тюркского языка на латиницу. Именно с 1922 года мы можем говорить о том, что в создании письменности началась активная работа. Исследователям предстояла активная работа по изучению фонетических особенностей всех тюркских языков, которые были представлены на территории СССР. Сложность заключалась в том, что нельзя было создать один латинизированный тюркский язык и навязать его всем: требовалась скрупулезная работа по выявлению фонетических особенностей малых тюркских народов и адаптации нового алфавита и перманентности к этим правилам. Основная работа по изучения велась в рамках неофилологического общества ЛГУ и при Музее антропологии и этнографии Российской АН. Основным идеологом и лидером проекта был Николай Яковлев.

Музей антропологии и этнографии Российской АН Фото: ethnomuseum.ru

Всё могло получиться по-другому: арабица как альтернатива

В 1926 году во Дворце тюркской культуры в Баку происходит Первый Всесоюзный тюркологический съезд, где присутствует 131 делегат. 111 человек являлись представителями общественных организаций и движений тюркоязычных республик, а 20 оставшихся делегатов были выдающимися учеными России – это Василий Бартольд (исламовед, тюрколог, арабист), Михаил Павлович (историк-востоковед), Ахмет Байтурсынов (лингвист), Бекир Чобан-заде (тюрколог) и Николай Ашмарин (тюрколог). Данный съезд является заключительным этапом подготовительной работы по созданию тюркского латинского алфавита, которая была начата еще в 1922 году. По итогу съезда был создан комитет нового тюркского алфавита ВЦКНА, который и должен был решить вопрос с латинизацией тюркского языка.



На съезде были и несогласные. Дело в том, что помимо латинского проекта был и арабский проект. Суть проекта заключалась в том, чтобы просто изменить арабский шрифт для нужд мусульманской письменности народов СССР. С ярой критикой на съезде выступила татарстанская делегации из девяти человек под руководством писателя Галимджана Ибрагимова.

Галимджан Ибрагимов говорил о том, что в ТАССР, как и во множестве регионах, просто не хватит промышленных мощностей в типографиях для обеспечения общества нужным количеством литературы, помимо этого, типографии не оснащены латинским шрифтом. Из воспоминаний делегата от ТАССР Атнагулова: «На съезде на нас смотрели как на защитников ислама, и к нам было резкое отношение. В Казани существует тенденция создать общество по пропаганде латинизации, нужно определить нашу линию в этом отношении».



Данная позиция Ибрагимова подверглась критике из-за того, что в ней присутствовал и экономический подтекст. Писатель Шамиль Усманов заявил: «Почему Казань против латинского алфавита? Тут определенное давление полиграфической промышленности, они не хотят гегемонии. Как относятся там к идее нового алфавита? Там говорят, что нельзя в стране, где занимаются полиграфическим делом, проводить новый алфавит, потому что страна держится на плечах этой полиграфической промышленности». Многие деятели партии говорили, что форсированная латинизация Татарстана может провалиться из-за специфики региона. «Каждый член партии должен понять, что переход к латинскому алфавиту – это шаг вперед, но у нас проводить это пока невозможно. В такой обстановке, как в Азербайджане, то есть форсировать и декретировать переход к латинизации, мы сейчас не сможем», – член секретариата Татобкома партии Гимранов.

Участники Первого Всесоюзного тюркологического съезда 1926 г. в Баку Фото: ru.wikipedia.org, общественное достояние

Провал латинского проекта

Уже в 1926 году комитет подготавливает новый латинизированный алфавит «Яналиф», который переводится как «Новый алфавит». Алфавит состоял из 34 букв, и он должен был стать единым для всех тюркских языков СССР. Помимо этого, ВЦКНА рекомендует перевести все тюркские языки именно на этот вариант. Во многих советских республиках начинают формироваться комитеты по адаптации нового алфавита к местным тюркским языкам.



В 1926 году общество «Новый татарский алфавит» начинает работать в Казани, а уже в 1927 году официальное партийное руководство ТАССР объявило «Яналиф» официальной письменностью для татарского языка. С этого момента начинается его внедрение в повседневную жизнь СССР. В марте 1927 года проводится первая конференция общества «Яналиф», по итогу которой вышло постановление Татобкома о том, что переход на латинский язык для ТАССР – это необходимый и неизбежный процесс, однако из-за смены политической повестки данный процесс очень сильно тормозится.



Дело в том, что к 1928 году политика коренизации начинает сворачиваться, как и идеи о мировой революции. Советское государство начинает замыкаться в себе и решать новые проблемы, где внедрение нового алфавита отходит на второй план. Процесс тормозится также и из-за того, что в 1928 году начинаются преследования ряда научных деятелей, которые и работали над созданием нового алфавита. Преследования происходили из-за обвинений в национализме и контрреволюционной деятельности. В 1930 году Сталин и вовсе останавливает все процессы, связанные с развитием «Яналифа», а уже в 1936 году происходит массовый переход с латиницы на кириллицу, и по иронии судьбы это приходится делать главному идеологу латиницы и противнику кириллицы Николаю Яковлеву. Происходит данный переход по официальной версии из-за просьбы трудящихся, а по неофициальной версии – из-за смены внешнего и внутреннего политического курса СССР.

3 июля 1927 года Совет народных комиссаров Татарии объявил о переводе татарской письменности на латиницу Фото: 100tatarstan.ru

Борьба двух алфавитов

Кириллизация татарского алфавита в ТАССР происходила достаточно сложно, как и латинизация. Дело в том, что татарская интеллигенция еще до 1917 года активно выступала за реформу арабского алфавита в татарском языке. Классический арабский алфавит устарел к тому времени и не мог отразить литературный татарский язык. В арабском алфавите было слишком мало гласных звуков и очень много согласных. Так, Каюм Насыри предложил упростить шрифт в арабском алфавите и добавить несколько гласных звуков.



В 1920 году из татарского алфавита были убраны ненужные согласные буквы и добавлены 6 гласных букв. Однако в указанный период времени начинает подниматься вопрос, связанный с латинизации татарского языка. Также в 1920-м году в Казани проходит конференция «татаро-башкирских журналистов», с которой и начинается продвижение латинизации в Поволжье. Мнения в Татарстане разделились на сторонников за и против. Сторонники латинизации приводили аргументы о том, что латинизация позволит культурно объединить народы России, тогда как противники выступали с мнением о том, что латинизация, наоборот, подорвет национальную культуру.



В 1924 году в газете «Кызыл Татарстан» («Красный Татарстан») начинается дискуссия между обоими лагерями. В том же 1924 году в коммунистическом клубе Казани произошло собрание, в котором приняли участие Шамиль Усманов, Шакир Измайлов, Фуад Салавали и Гарапша Бикчантаев. Сторонники латинизации яро отстаивали необходимость введения нового латинского алфавита, тогда как их противники ссылались на то, что это слишком неоправданные и радикальные меры и просто достаточно реформировать старый алфавит. По итогам собрания большинство поддержали латинский вариант алфавита, после чего в Казани было создано общество «Латин дусты» («Друзей латинизации»). Шамиль Усманов говорил, что продвижение латинского алфавита должно происходить через просветительскую работу и общение с трудовым классом. Именно для этих целей общество и было создано.

Буквы «Яналифа» и их арабские аналоги (1927 год) Фото: ru.wikipedia.org

Кириллизация татарского алфавита

Было два проекта по адаптации татарского языка к кириллице за авторством профессора М. Файзулина, который предлагал просто адаптировать русский алфавит под татарский без дополнительных знаков, а особые звуки обозначать диграфами ь и ъ, но данный проект был отклонен руководством ТАССР. За основу современного татарского алфавита был взят проект Горбангалиева и Рамазанова, где смешивали русский алфавит и знаки из яналифа, как Ө, Ә, Ү, Һ, а буквы Җ и Ң были изобретены для обозначения фонетически особенных звуков в татарском языке.



Проект Горбангалиева и Рамазанова был утвержден в 1940 году, но татарское общество выразило несогласие, из-за чего новую версию алфавита пришлось реформировать. Окончательно татарский алфавит был утвержден 10 января 1941 года. К реформе татарского языка с использованием конструирования новых букв вернулись в 1990-м году, когда попытались внедрить в алфавит букву W, однако реформа не увенчалась успехом из-за отсутствия промышленных мощностей в типографиях и отсутствия в них латинских печатных версий буквы W.





Владислав Безменов, «Миллиард.Татар»

Источник фото на анонсе: kazan-kremlin.ru