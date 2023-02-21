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Проект «Снег Медиа» стал лауреатом премии Digital Communications Awards
Проект АО «Татмедиа» победил в одной из номинаций ежегодной премии Digital Communications Awards — «DIGITAL-МЕДИА&ИНСТРУМЕНТЫ: ВИДЕО». Церемония награждения состоялась в Москве.
На суд экспертов был представлен проект «Снег Медиа», рассказывающий истории о людях в формате видеосторителлинга. Примечательно, что именно ровно год назад, 21 февраля 2022-го, был загружен первый фильм.
Среди конкурентов были такие организации, как СИБУР, «Пятерочка», Трубная Металлургическая Компания, ООО «Арктика Медиа», совместный проект золотодобывающей компании «Полюс» и ИА «ТАСС».
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