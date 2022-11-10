600 учащихся Татарстана освоили навыки предпринимательства на «Школьном бизнес-старте»

В Татарстане завершился практический тренинг «Бизнес-проектирование», прошедший в рамках проекта «Школьный бизнес-старт». В тренинге приняли участие 600 школьников республики, которые на трехдневном интенсиве прошли углубленное обучение теоретическим и практическим навыкам предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Министерства экономики РТ. Школьники участвовали в мастер-классах, тренингах и экспертных сессиях, а также слушали лекции.

Ребята на проект были отобраны из 12 тысяч учеников, которые участвовали в предыдущем этапе «Школьного бизнес-старта», по итогам которого 600 наиболее заинтересованным ученикам предложили пройти практический тренинг.

«12 тысяч детей для Татарстана – совсем небольшое количество. Хотелось бы, чтобы в этом проекте могли принять участие дети из самых отдаленных городов и сел республики. Ведь подобные тренинги, как правило, платные, и далеко не все семьи могут позволить себе эту статью расходов в семейном бюджете. А подобный опыт не просто развивает детей, но и дает им уникальный опыт, который обязательно пригодится в жизни», – заявила руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

Финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2023 года. В нем примут участие 40 команд, в составе которых будут соревноваться 120 учеников.

Отметим, что программа «Школьный бизнес-старт» реализуется в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».