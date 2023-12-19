120 юных предпринимателей из районов РТ приняли участие в новогодней ярмарке в Казани

Благотворительная ярмарка республиканского проекта «Школьный бизнес-старт» открылась сегодня в Казани. Юные предприниматели со всей республики представили свою продукцию — елочные украшения ручной работы, самодельные пряники, свечи, куклы, мягкие игрушки, сладости и оригинальные предметы интерьера.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

Участниками программы стали школьники 5-7-х классов. На площадке были представлены услуги и товары от 120 ребят из разных уголков Татарстана. При этом часть вырученных средств учащиеся направят на лечение своего сверстника — 11-летнего Артура, являющегося подопечным благотворительной некоммерческой организации «Добрая Казань».

«Дети, которых мы сейчас обучаем, могут начать свой бизнес сейчас, а возможно, позже. У них появится хорошая база знаний, которые обязательно пригодятся в жизни. Отличие нашего проекта в том, что в нем принимают дети из малых городов, сел Татарстана. Сейчас у нас этап школьной ярмарки, куда дети привезли товары, сделанные собственными руками. У них новый опыт взаимодействия с покупателями, продавцами, они наблюдают за своими конкурентами. Программа очень перспективная, и делается все, чтобы повысить качество кадрового резерва. Наша задача – раскрыть талант предпринимателя в детях по всей республике», – рассказала руководитель проекта «Школьный бизнес-старт» Елена Тихонова.

По ее словам, проект уже получил много положительных откликов как от учителей, так и от детей и их родителей. Программа, по которой проходит обучение, очень насыщенная. Для школьников проходят мастер-классы и тренинги, где в качестве спикеров выступают различные эксперты, в том числе предприниматели.

В этом году году участниками проекта «Школьный бизнес-старт» стали более 11 тысяч школьников из городов и районов республики. Участники на протяжении двух месяцев обучались в формате деловой игры составлению портрета предпринимателя, проходили специальное тестирование, а также презентовали собственные проекты, разрабатывали бизнес-план и PR-кампанию.

Фото: © Арина Потапова / «Татар-информ»

В завершение 600 участников презентовали свои проекты экспертам-предпринимателям. Прошедшие испытание школьники принимают участие в благотворительной школьной ярмарке. После отбора команды поедут на чемпионат бизнес-кейсов, который состоится в феврале 2024 года.

Елена Тихонова напомнила, что финальный слет школьных бизнес-компаний намечен на апрель 2024 года. Победители поедут в Москву и посетят технопарк «Сколково».

«У детей есть возможность реализовать проекты, которые востребованны и им интересны. Проект отображает весь спектр предпринимательской деятельности республики. У них есть шанс развивать реальный сектор экономики, ребята получают навыки продаж, навыки организации производства. Им рассказывают о мерах поддержки, которую они могут получить при регистрации себя как самозанятых», – добавила начальник Управления развития предпринимательства Минэкономики РТ Мария Суховая.

Программа «Школьный бизнес-старт» реализуется по поручению Раиса РТ при поддержке Министерства экономики Республики Татарстан в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и Центра «Мой бизнес» Фонда поддержки предпринимательства Республики Татарстан.

Национальные проекты реализуются с 2019 года по указу Президента России Владимира Путина.