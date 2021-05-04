Проект «СалаваТік» записал песню, посвященную мамам

Участники проекта «СалаваТік» записали песню «Пою о маме», которую могут послушать современные малыши. Видео опубликовано на YouTubе канале «СалаваТік».

Песня написана композитором Фатхерахманом Ахмадиевым на слова Гульшат Зайнашевой.

В отличие от других роликов проекта, в этом клипе можно увидеть не только юных исполнителей, но и их мам.

«Мамы юных участников проекта „СалаваТік“ — наши главные помощники и советники. Каждую песню они разучивают вместе с детьми: присутствуют и при записи голоса, и при разучивании танцевальных движений. Даже во время съемок, хоть и стоят в стороне, видно, как переживают за своих детей. И выходу нового видео они радуются больше всех! С момента создания проекта мы стали одной семьей. Проект журнала „Салават купере“ объединил нас всех. Поэтому в этот раз мы решили показать на видео и мам наших участников. Они сразу согласились. И клип, мне кажется, получился удачным. Надеемся, что зрителям он тоже понравится», — рассказала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Зиннуровна Хуснутдинова.

Мамы отмечают положительные изменения в своих детях после начала участия в проекте. «Моей дочери Саиде проект понравился с первого дня. Репетиции, съемки ждет нетерпением. Нашла себе новых друзей, выучила новые песни. Стала уверенной в себе, более самостоятельной, смелой и внимательной. Мы с семьей очень гордимся дочерью!» — говорит мама Саиды — Айсина Гарифуллина.