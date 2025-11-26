Проект «СалаваTik» выпустил новый клип на песню «Золотая рыбка»

В сети появился новый видеоклип проекта «СалаваTik» на песню «Золотая рыбка» – произведение на слова Роберта Миннуллина и музыку Рашида Абдуллина. В этот раз герои проекта отправляют маленьких зрителей в подводное приключение: в клипе Салаватики поют и плавают вместе с золотой рыбкой.

Руководитель проекта Зиля Файзуллина отмечает, что творчество Роберта Миннуллина занимает особое место в репертуаре «СалаваTikов». Его песни «Әйлән-бәйлән», «Яратыгыз», «Әни кирәк» уже давно стали любимыми видеороликами маленьких зрителей.

«Обращаясь к богатому наследию поэта, мы стараемся передать его творчество детям в самой теплой и близкой форме. "Золотая рыбка" – это песня нашего детства, и клип получился очень веселым. Мы уверены, что он непременно понравится малышам», – отметила Файзуллина.

На сегодняшний день проект «СалаваTik» создал клипы более чем на 90 песен. Салаватики уже побывали в космосе, в сказочной стране, пели на радуге – а теперь показали зрителям подводный мир.

В проекте «СалаваTik» продолжают создаваться новые песни и клипы. А в декабре Салаватики традиционно порадуют малышей новогодним концертом. В этом году представление пройдет 15 и 17 декабря в Культурно-досуговом комплексе имени Ленина.

«Сказочный спектакль в этом году разворачивается в Лесу Сказок. По ходу представления его жители забывают, кто они такие, а Дед Мороз даже не может вспомнить, что Новый год уже близко. Салаватиков ждут увлекательные приключения, музыкально-танцевальные номера и, конечно, выступления учащихся детской студии. Каждый ребенок, который придет в сказочном образе, получит подарок!» – сообщают организаторы.

Клип «Золотая рыбка» уже доступен для просмотра в социальной сети «ВКонтакте» и на видеоплатформе Rutube.