Проект «Салаватик» выпустил клип на татарскую песню-игру «Үчтеки»

В интернете появились видеоклипы проекта «Салаватик» на татарскую народную песню-игру «Үчтеки». Старинная прибаутка, в которую играли мамы и бабушки с малышами, теперь доступна для современных детей и их родителей, сообщают авторы проекта.

По их словам, игру проводили, взяв малыша на руки или посадив на колени: в ритм прибаутки ребенка слегка поднимали, покачивали, двигали его ручками, а в конце ласково обнимали.

В прибаутке есть строки, обращенные к ребенку: «Ты пока маленький, но обязательно вырастешь, станешь большим и красивым». Для девочек последние строки звучат как «станет очень красивой девушкой», для мальчиков – «станет очень храбрым джигитом», говорится в сообщении.

Руководитель проекта «Салаватик» Зиля Файзуллина отметила, что важно знакомить современных детей с народными играми и прибаутками.

«С помощью проекта "Салаватик" мы хотим вновь напомнить о татарском народном фольклоре и сделать его популярнее. Такие песенные игры нужны не только для развлечения. Они помогают укреплять тёплые отношения между детьми и родителями. Раньше наши бабушки и дедушки успокаивали малышей, развлекали и заинтересовывали их с помощью песен и прибауток. Хотелось бы, чтобы и сегодня родители играли с детьми в такие игры, пели им на татарском языке и возвращали эти добрые традиции в нашу жизнь. "Үчтеки" – это не просто песенная игра. Это добрая традиция, которая помогает передавать ребёнку любовь через слова, музыку и движение. Изучать, играть и передавать такие традиции будущим поколениям – наша общая задача», – сказала Файзуллина.