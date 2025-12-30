Проект «СалаваTik» презентовал новогодний клип на песню «Әлли-бәлли, нәни чыршы»

Фото: Детский проект «СалаваTik»

Детский проект «СалаваTik» представил в интернете премьеру видеоролика на песню «Әлли-бәлли, нәни чыршы». Композиция создана на стихи Зулейхи Камаловой и музыку Тансылу Мустафиной.

Релиз приурочен к новогодним праздникам. Помимо онлайн-премьеры, проект организовал серию оффлайн-мероприятий: в течение двух дней в КДК им. В. И. Ленина проходили представления на татарском языке с участием воспитанников студии.

Руководитель проекта Зиля Файзуллина отметила ежегодный рост интереса к подобным событиям. По ее словам, на концерты приходят целыми семьями, что подтверждает востребованность национального культурного продукта.

География аудитории расширяется: например, зрители Ясмина и Сафия специально приехали на встречу с участниками «СалаваTik» из Тюмени. Несмотря на проживание за пределами Татарстана, они следят за обновлениями проекта.

Зиля Файзуллина подчеркнула, что «СалаваTik» помогает родителям в сохранении родного языка. В этом году для новогоднего релиза команда сознательно выбрала произведение молодых авторов. В планах на 2026 год – продолжить выпуск новых татарских песен для детской аудитории.