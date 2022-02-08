Проект «СалаваTik» представил песню ко Дню защитника Отечества

Проект «СалаваTik» представил композицию ко Дню защитника Отечества, который скоро будет отмечаться в России. На YouTube-канале проекта опубликован видеоклип на песню «Солдатта булган, диләр...».

«В феврале мы празднуем замечательный праздник. Во всех садиках, школах идет подготовка к утренникам, праздничным концертам. Поэтому мы решили заранее записать новую песню, для того чтобы наши маленькие телезрители <…> успели ее выучить и на празднике спеть ее своим папам и дедушкам», — заметила главный редактор детских журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Автор слов песни «Солдатта булган, диләр...» — писатель, заслуженный деятель искусств Татарстана Шамиль Маннапов. Музыку к ней написал композитор Гариф Нигъматзянов. «Это песня про парня, который служил в армии. Песня нашего детства», — охарактеризовала Файзуллина эту композицию.

Снявшиеся в видеоклипе Булат Талипов и Бахтияр Хабибуллин из «СалаваTiков» одеты в подобие военной формы. «Мы почувствовали себя настоящими солдатами. Как будто и сами стали немного мужественнее. Почувствовали какую-то необъяснимую гордость. А вот маршировать нам еще предстоит научиться», — поделились впечатлениями юные артисты.

Публика ждет от участников проекта новых песен. Известный ведущий Айваз Садыров рассказал, как воспринимает их его ребенок. «Моя дочка Газиза постоянно просит включить их песни. В день несколько раз смотрим, поем, танцуем вместе с ними. Очень успешный проект для детей. И в первую очередь он полезен и для родителей. Ждем новых песен», — заметил он.

Редактор журнала «Сююмбике» Чулпан Галиахметова также подчеркнула, что ее дочь с удовольствием слушает «СалаваTikов». По ее словам, благодаря проекту у девочки «вырос интерес к чтению». Она началась интересоваться в том числе журналом «Салават күпере».