Проект «СалаваTik» опубликовал видео на песню «Кояшлы ил» из репертуара Венеры Ганиевой

Участники проекта «СалаваTik» опубликовали в YouTube видео на песню «Кояшлы ил» из репертуара Венеры Ганиевой.

Слова песни написал татарский поэт, публицист, Заслуженный работник культуры Татарской АССР, Заслуженный деятель искусств Республики Татарстан, Лауреат Премии имени Гаяза Исхаки Ахмет Рашитов, мелодию – известный татарский композитор, Заслуженный деятель искусств РТ, лауреат Государственной премии Республики Татарстан имени Г.Тукая Луиза Батыр-Булгари.

«Многие детские песни, созданные композитором Луизой Батыр-Булгари, известны не только детям, но старшему поколению. "Шофер буласым килә", "Кулчатыр", "Эх, Арча читекләре" с этими песнями выросли и воспитались несколько поколений детей. "Кояшлы ил" – самая популярная песня среди них.

Исполнение этой песни «СалаваTik»ами было давней мечтой. Когда мы обратились с просьбой к Луизе Батыр-Булгари, она охотно согласилась. Надеемся, что поклонникам «СалаваTik»ов понравится видео с этой песней», – говорит главный редактор журналов «Салават күпере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

«Песня "Кояшлы ил" – одна из моих первых детских песен, созданных в 80-х годах. Уже многие поколения детей поют эту песню, и она всем нравится мелодичностью и простотой. В 80-90-е годы мною было создано более 80 песен для детей разного возраста, которые я выпустила в двух сборниках "Хәрефле шакмаклар" в 1997 году и "Сайра сандугач" 2000 году. В 2002 я выпустила множество авторских музыкальных СD дисков, среди которых было 4 диска песен для детей в исполнении разных детских коллективов. Я сама с детства пела в детском хоре, потом много работала в детских хоровых коллективах, что и помогло мне впоследствии создать яркие и запоминающиеся песни для детей. Главное – создать простую, легко запоминающуюся мелодию, но чтобы она была одновременно не примитивной, а яркой, образной, соответствующей тексту песни. Я рада,что у меня это получилось, так как все мои песни до сих пор поют в школах, детских садах, конкурсах. В последние годы телеканал «Шаян» начал устраивать концерты детских песен. Я тоже подключилась к нему, поскольку меняется время и нужны новые современные песни. Детей не обманешь. Примитивизм им тоже не нравится. У них должен быть свой такой же богатый музыкальный мир, как и у взрослых.

Кроме песен для детей мною создано множество эстрадных песен, песен на лирико-патриотическую, историческую тему. Песни я пишу в разных музыкальных стилях: и в эстрадном, и в фольклорном, и в академическом стилях. Много песен написано мной для театральных постановок. Всего получается около 500 песен. Кроме этого мною созданы для детей множество музыкальных сказок, а также произведения для фортепиано, скрипки, виолончели. На настоящий момент в моих планах издать все эти сборники. В плане творческого итога – издание более 10 авторских сборников.

Читателям журнала «Салават купере» желаю услышать мои новые песни для детей, созданные мной в последние годы. Фонограммы многих из них пока ещё не записаны, надеюсь, в ближайшее время скоро эти записи реализую и смогу выпустить новый сборник песен "Яңгырасын безнең җырлар!" – поделилась планами композитор Луиза Батыр-Булгари.