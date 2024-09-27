Проект «СалаваТік» опубликовал новый клип песни на слова Тукая

Новый клип с песней «Сегодня праздник!» («Бәйрәм бүген!») на слова татарского поэта Г. Тукая и музыку лауреата Тукаевской премии Джаудата Файзи опубликовал проект «СалаваТік».

«Каждый день детства –это праздник! Выход песни 27 сентября–двойной праздник, так как в этот день в нашей стране отмечается День воспитателей и учителей дошкольного образования. Пусть песня проекта «СалаваТік» «Сегодня праздник!» звучит для них как наша благодарность и почтение», – пожелала главный редактор журналов «Салават купере» и «Сабантуй» Зиля Файзуллина.

Она отметила, что воспитатели – наши близкие друзья.

«Журнал «Салават купере» на сегодняшний день является самым популярным детским изданием в Татарстане. И во многом именно благодаря воспитателям, которые знакомят малышей с увлекательным журналом, полным знаний. В деле воспитания у ребят любви к родному языку, прививания интереса к татарской детской прессе их работа неоценима. Надеюсь, что наши издания помогают педагогам в их нелегком труде. У нас общие цели, благородные намерения: воспитать в нашем обществе умных, добрых, любящих свой родной язык детей. Поэтому в день воспитателей мы подготовили им такой подарок – песню», – отметила Файзуллина.

«Что касается сценария видео, то мы решили напомнить нашим маленьким зрителям о любимых праздниках. Если заглянуть в календарь, то значимых дат, которые отмечаются семьями в России, немало. Новый год, Международный женский день, День знаний и т.д. К каждой дате мы подобрали семейные фотографии артистов группы «СалаваТік». Думаем, что фанатам группы будут интересно увидеть любимых артистов вне привычных сценических образов», – говорят организаторы проекта «СалаваТік».