Проект «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим» пройдет на двух площадках Казани

С 5 по 9 октября состоится III этап культурно-просветительского проекта «Русская классика: читаем, слушаем, смотрим». Программу проекта посвятили творчеству классиков русской литературы Федора Достоевского и Николая Некрасова.

Мероприятия пройдут в Культурном центре имени Александра Пушкина и кинотеатре «Мир».

С 5 по 8 октября Культурный центр имени Пушкина предложит своим посетителям мастер-класс по фортепиано от преподавателя кафедры фортепиано РАМ имени Гнесиных Андрея Дубова; выставку «…самый близкий, дорогой, нужный мне человек…». Толстой и Достоевский»; музыкально-драматический спектакль, посвященный Федору Достоевскому, с участием артистов московских театров; Музыкальный вечер «Поэзия русского романса». Романсы на музыку русских композиторов исполнит лауреат всероссийских и международных конкурсов, ведущая солистка Мариинского театра Мария Баянкина. Также в стенах Центра пройдет мастер-класс по русской литературе, который также будет посвящен деятельности Достоевского. Ведущий – Даниил Степанов, научный сотрудник Государственного музея Толстого в Москве.

Чтобы стать участниками событий в Центре Пушкина, нужно пройти регистрацию на официальном сайте в разделе «Афиша» по ссылке.

Киноманы смогут стать ближе к творчеству Достоевского в кинотеатре «Мир». В течение проекта здесь будут демонстрироваться фильмы известных российских режиссеров, созданных по произведениям и мотивам известного русского классика из коллекции «Мосфильма»: «Идиот», реж. И. Пырьев (1958 г.), «Скверный анекдот», реж. А. Алов и В. Наумов (1966 г.), «Двадцать шесть дней из жизни Достоевского», реж. А. Зархи (1980 г.) и фильм реж. Э. Архангельской «Клетка» (2015 г.).

Кроме того, 7 октября в рамках проекта совместно с Итальянским институтом культуры в Москве подготовлена программа «Классика итальянского кино», которая включает в себя два показа фильмов знаменитых итальянских режиссеров Лукино Висконти и Витторио Де Сика.

Чтобы попасть на кинопоказы, на сайте кинотеатра «Мир» в разделе «Афиша» необходимо приобрести билет стоимостью 0 рублей по ссылке.

Все мероприятия в рамках проекта бесплатные.

Организаторами являются Министерство культуры Российской Федерации, Центр кинофестивалей и международных программ при поддержке Министерства культуры Республики Татарстан.