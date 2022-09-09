Проект реставрации дома Оконишникова в Казани обойдется Татарстану в 3,7 млн рублей

Фото: © Рамиль Гали / «Татар-информ»

Проект реставрации Дома Оконишникова в Казани обойдется в 3,7 млн рублей. Согласно тендеру на сайте госзакупок, деньги на работы будут выделены из бюджета Татарстана.

В документации сказано, что подрядчику предстоит разработать проект реставрации, подготовить необходимые документы с подтверждениями государственной и историко-культурной экспертизами. Проект должен быть готов к 9 марта 2023 года.

Заказчиком проекта выступает Главинвестстрой Татарстана, который 20 сентября этого года определится с исполнителем госконтракта. Работы над проектом начнутся 27 сентября.

Дом Оконишникова по улице Муштари был возведен в начале ХХ века, его общая площадь составляет свыше 1,6 тыс. квадратных метров. Признан объектом культурного наследия. Сейчас в особняке располагаются Союз писателей РТ и Татарское агентство интеллектуальной собственности.