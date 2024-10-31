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Проект реставрации бывшего здания Казанского отделения Госбанка прошел экспертизу
Проект ремонтно-реставрационных работ помещений бывшего здания Казанского отделения Госбанка получил положительное заключение экспертизы. Соответствующий документ был опубликован на сайте единого госреестра заключений.
Как уточняется на портале ЕГРЗ, работы включают в себя в том числе приобретение мебели, оборудования и инвентаря.
Напомним, речь идет о здании 1876 года постройки, расположенного по ул. Кави Наджми (д. 24/20). Это трехэтажный каменный дом, возведенный по проекту архитектора И. А. Васенкова.
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