Проект реконструкции учебного центра «Кама» в Елабуге прошел согласование

Проект реконструкции фасада и кровли учебного центра «Кама» в Елабуге, расположенного по адресу: ул. Казанская, д.15а, успешно прошел согласование.

Заказчиком выступил исполком Елабужского района, подрядчиком — ООО «Нефтегазокомплект». Планируется, что здесь пройдет капитальный ремонт фасада, арочной и мягкой кровли, а также сцены. На работы выделено 25 млн рублей.

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, работа над проектом уже началась. Сейчас ведется демонтаж старых конструкций.

Ранее глава города Рустем Нуриев выезжал на объект со специалистами и акцентировал внимание на том, что здесь должна быть использована особенная планировка, чтобы здание могло вписаться в исторический центр города.

Открытие обновленного здания ожидается в конце года.