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Ру Тат
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Строительство
6 июля 2022  22:33
Эльза Кузнецова

Проект реконструкции учебного центра «Кама» в Елабуге прошел согласование

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Проект реконструкции учебного центра «Кама» в Елабуге прошел согласование

Проект реконструкции фасада и кровли учебного центра «Кама» в Елабуге, расположенного по адресу: ул. Казанская, д.15а, успешно прошел согласование. 

Заказчиком выступил исполком Елабужского района, подрядчиком — ООО «Нефтегазокомплект». Планируется, что здесь пройдет капитальный ремонт фасада, арочной и мягкой кровли, а также сцены. На работы выделено 25 млн рублей. 

Как уточнили «Татар-информу» в пресс-службе администрации, работа над проектом уже началась. Сейчас ведется демонтаж старых конструкций.

Ранее глава города Рустем Нуриев выезжал на объект со специалистами и акцентировал внимание на том, что здесь должна быть использована особенная планировка, чтобы здание могло вписаться в исторический центр города.

Открытие обновленного здания ожидается в конце года. 

Фото и эскизы предоставлены пресс-службой Елабужского района РТ.

#елабужский район
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