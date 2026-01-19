Проект реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне Казанки тиражируют по стране

Минэкологии Татарстана реализует проект по очистке русла реки Казанка «Свободный ток» и высадило по берегам реки 8 тыс. саженцев дуба и ели. Об этом сообщил сегодня министр экологии и природных ресурсов РТ Азат Зиганшин на итоговой коллегии министерства в Казани.

«Основываясь на рекомендациях ученых и при поддержке Рустама Минниханова, три года Минэкологии РТ реализует проект по очистке русла реки Казанка "Свободный ток". Работы выполняют наши давние друзья и партнеры – татарстанское отделение Русского географического общества. Важно, что извлеченная древесина рационально использована – переработана в щепу и передана населению и Казанскому зооботсаду», – рассказал он.

Знаковым мероприятием 2025 года стал запуск пилотного проекта по реконструкции лесных насаждений в водоохранной зоне реки Казанки.

«Вместе с коллегами из Минлесхоза, компанией СИБУР, администрацией Арского района, Русским географическим обществом и школьниками мы высадили 8 тысяч саженцев дуба и ели. В этом году реконструкцию лесных насаждений продолжим на площади 15 гектаров на территории Каргалинского сельского поселения Чистопольского района. Этот опыт планируется тиражировать и в других регионах России», – заметил Зиганшин.