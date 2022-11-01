Проект реконструкции казанского Центрального стадиона заморозили из-за нехватки средств

В Казани на неопределенный срок отложили реконструкцию Центрального стадиона из-за невозможности бюджетных вливаний в 2022 году, сообщает ТАСС со ссылкой на главу агентства инвестиционного развития Татарстана Талию Минуллину.

«Пока этот проект полностью на паузе, он очень дорогой. Это «длинные» деньги, пока мы приостановили проект, первоочередные расходы не позволяют. Нужны были определенные бюджетные вливания, которые на сегодня невозможно сделать», – отметила Миннулина.

Реконструкция Центрального стадиона должна была начаться в 2022 году за счет государственно-частного партнерства, где инвесторами должны были выступить американские инвесторы. Строительные работы планировалось завершить к Чемпионату мира по водным видам спорта в 2025 году.