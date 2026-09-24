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Культура 24 сентября 2026 12:01

Проект реконструкции Дома Пискунова в Казани прошел госэкспертизу

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Проект реконструкции объекта культурного наследия регионального значения «Дом Пискунова» в Казани получил положительное заключение государственной экспертизы. Соответствующая информация опубликована в ГИС ЕГРЗ.

Здание 1841 года постройки расположено на улице Рахматуллина, 4/7. Заключение экспертизы датировано 24 сентября 2026 года.

Дом Пискунова – главный дом усадебного комплекса, в который также входят два флигеля, служебные постройки и торговые лавки. Здание имеет два этажа. Из-за перепада рельефа со стороны улицы Рахматуллина дополнительно предусмотрен антресольный этаж, а со стороны улицы Профсоюзной – цокольный, поэтому с обеих улиц дом выглядит трехэтажным.

Особняк построен по проекту архитектора Фомы Петонди и назван в честь одного из владельцев – купца-фабриканта Пискунова.

#реконструкция #объект культурного наследия #экспертиза
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