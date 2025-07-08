Проект «Регион для молодых» объединит мастерство, семью и творчество в городах Татарстана

Фото: пресс-служба Молодежного центра РТ

Молодежный центр Республики Татарстан запускает новый сетевой проект в рамках программы комплексного развития молодежной политики «Регион для молодых» федерального проекта «Россия – страна возможностей», национального проекта «Молодежь и дети» и программы «Лето в Татарстане». Об этом сообщает пресс-служба Молодежного центра.

Инициатива реализуется при поддержке Министерства по делам молодежи РТ и охватит районы и города республики.

Первым мероприятием станет фестиваль прикладного искусства «Этнофест», который пройдет 19 июля в Елабуге. Площадкой станет Пионерский парк, начало – в 14:00. Организаторы приглашают молодых мастеров, ремесленников, предпринимателей и артистов народных жанров принять участие в ярмарке и культурной программе. Участие в фестивале бесплатное.

Среди уже заявившихся участников – вязальщица Алия Клюшина, мама ребенка с особенностями развития. С молодости она увлекается рукоделием, а последние 10 лет занимается им профессионально. На фестивале она представит игрушки из плюшевой пряжи ручной работы и проведет мастер-класс по созданию брелка «Пельмешка».

Еще одна семья – Наталья и Сергей Мироновы – организуют мастер-класс по мягким игрушкам «Веселые зайцы». Участники получат заготовки и смогут сами собрать и раскрасить игрушку.

Гостей фестиваля ожидают этно-дискотека, народные игры, тематические мастер-классы и ярмарка изделий ручной работы.

Министр по делам молодежи Татарстана Ринат Садыков отметил, что проект призван увлечь подростков полезными и творческими занятиями, сократив их зависимость от гаджетов. По его словам, в республике активно развивается молодежная инфраструктура: в каждом муниципалитете создаются и наполняются центры, отвечающие реальным потребностям молодежи.

Он также подчеркнул, что более 40 молодежных центров по всей республике в летнее время проводят свыше 100 мероприятий, в том числе на открытом воздухе, для самых разных возрастных и социальных групп. Новый проект станет возможностью для мастеров продемонстрировать свои таланты, а для жителей – поддержать местное производство. При этом подростки смогут проявить себя в ремесленных мастер-классах, а участие в фестивалях будет доступно всей семьей, что, по словам министра, особенно важно для сохранения семейных ценностей.

Фестиваль будет масштабирован и на другие территории. Следующие мероприятия запланированы в Муслюмовском районе и Набережных Челнах.

Желающие представить свою продукцию могут обратиться по телефонам:

8 917 860 46 75 (Венера, молодежный центр «Барс»);

8 917 915 58 04 (Любовь, молодежный центр «Барс»).

1 июня Раис Республики Татарстан Рустам Минниханов дал официальный старт проекту «Лето в Татарстане», который объединяет все ключевые культурные и спортивные события городов и районов республики. На платформе проекта уже представлено более 300 мероприятий, и их число ежедневно растет. В афише – концерты, тренировки, турниры, лекции, велопрогулки и другие активности, среди которых каждый найдет что-то по интересам, дате и месту проведения. Все мероприятия проходят на свежем воздухе – в том числе в парках и общественных пространствах, обновленных по инициативе руководства республики.