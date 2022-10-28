Проект «Подарок первокласснику от Ак Барс Банка» стал лауреатом премии им. П.А.Столыпина

27 октября в Москве состоялась торжественная церемония награждения лауреатов XVIII Международной премии в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина. Проект «Подарок первокласснику от Ак Барс Банка» получил награду в номинации «За реализацию лучшего социально-ориентированного благотворительного проекта». Участие в церемонии награждения приняла Директор департамента стратегии, инноваций и маркетинга Ак Барс Банка Юлия Строганова.

«Благотворительный проект учит детей помогать другим и заботиться об окружающей природе. Он реализуется на протяжении 25 лет на двух государственных языках Татарстана — татарском и русском. Для нас символично и значимо получить награду в юбилейную дату проекта», — отметила Юлия Строганова.

«Подарок первокласснику от Ак Барс Банка» — ежегодная благотворительная акция, реализуемая с 1997 года. Ежегодно банк дарит первоклассникам Республики Татарстан детскую иллюстрированную книгу и мультимедийную игру на русском и татарском языках.

Образовательный комплект дополняет школьную программу, способствует расширению кругозора детей и получению новых знаний. Книга и игра соответствуют образовательным стандартам и требованиям к материалам для детей младшего школьного возраста. За годы реализации проект охватил более 1,2 млн детей.

В разные годы образовательные комплекты о приключениях трех друзей — Барсика, Выручалочки и Банкомаша — были посвящены биологии, цифровым технологиям, спорту, мифам и легендам, а также другим темам. Особенность проекта заключается в его преемственности. За 25 лет выросло целое поколение тех, кто получил подарки в рамках проекта, а сейчас они изучают новые книги и игры от банка вместе со своими детьми.

Международная премия в области экономики и финансов имени П.А. Столыпина учреждена журналом «Банковское дело» в 2004 году. Премия ежегодно вручается топ-менеджерам, предприятиям и финансовым организациям за вклад в развитие экономики и финансового сектора страны. Реклама. www.akbars.ru